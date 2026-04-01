Mỹ có thể chấm dứt cuộc chiến Iran mà không cần một thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Không, họ không cần phải lập ra một thỏa thuận. Khi chúng tôi cảm thấy rằng họ sẽ không thể tạo ra vũ khí hạt nhân, thì chúng tôi sẽ rời đi dù có thỏa thuận hay không. Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 31/3.

Hiện chưa rõ liệu nếu Mỹ đơn phương ngừng bắn thì Iran có làm điều tương tự hay không.

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran trong các cuộc không kích vào năm ngoái và hôm qua cho biết ông không tập trung vào các kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của Tehran, vì vậy chưa rõ Washington còn muốn đạt được điều gì khác về mặt quân sự.

“Có khả năng chúng tôi sẽ có một thỏa thuận vì họ muốn lập thỏa thuận hơn là tôi muốn. Nhưng trong một khoảng thời gian khá ngắn nữa, chúng tôi sẽ hoàn tất, và họ sẽ không thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong nhiều năm tới”, ông tiếp tục.

Ông Trump cũng nói rằng Iran có thể mất “từ 15 đến 20 năm” để tái thiết sau các cuộc không kích dữ dội của Mỹ và Israel.

“Chúng tôi muốn đánh sập mọi thứ có thể mà họ có. Chúng tôi đã đẩy lùi họ. Sẽ mất từ 15 đến 20 năm để họ xây dựng lại những gì chúng tôi đã gây ra cho họ”, ông nhận định.

Ông cho biết thêm: “Họ không còn hải quân. Họ không còn quân đội. Họ không còn không quân. Họ không còn viễn thông. Họ không còn các hệ thống phòng không. Họ không còn những người lãnh đạo. Nếu họ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, điều đó sẽ tốt. Nhưng việc họ có đến bàn đàm phán hay không cũng không còn quan trọng nữa”.

Tổng thống Trump tuyên bố có thể sẽ kết thúc cuộc chiến với Iran trong vòng 2-3 tuần tới, một sự thừa nhận rằng cuộc chiến sẽ kéo dài quá mốc thời gian từ 4-6 tuần mà Nhà Trắng đưa ra trước đó.

“Chúng tôi sẽ rời khỏi Iran rất sớm", ông nói, đồng thời khẳng định rằng giá xăng sau đó cũng sẽ giảm mạnh.

Về eo biển Hormuz, ông cho rằng các quốc gia khác muốn vận chuyển dầu qua tuyến đường thủy huyết mạch này sẽ phải "tự lo cho mình". Ông khẳng định Mỹ đã hoàn thành phần việc của. Ông cảnh báo Iran có thể rải thủy lôi hoặc nã súng máy vào các tàu thuyền.

Trước đó, ông Trump được cho là đã nói với các trợ lý của mình về việc Mỹ có thể chấm dứt chiến sự ở Iran mà không cần phải mở lại eo biển Hormuz.

Kể từ khi Mỹ mở chiến dịch không kích Iran hồi cuối tháng 2, ông Trump đưa ra những tuyên bố khác nhau, thậm chí mâu thuẫn, về mục đích của chiến dịch, nhưng một mục tiêu nhất quán là ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.