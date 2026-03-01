Mỹ sẽ điều hàng nghìn quân tăng viện, kiểm soát huyết mạch dầu mỏ Iran?

Hãng tin Reuters ngày 20/3 dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết, Washington dự định điều thêm vài nghìn binh sĩ đến Trung Đông để tham gia chiến dịch tấn công Iran.

"Quân đội Mỹ đang triển khai hàng nghìn binh lính thủy quân lục chiến và hải quân bổ sung đến Trung Đông", nguồn tin cho biết.

Quy mô chính xác của lực lượng này và nhiệm vụ được giao hiện chưa được công bố.

Theo Reuters, tàu tấn công đổ bộ USS Boxer và đơn vị Thủy quân lục chiến đóng trên tàu đang được điều động lại đến khu vực vịnh Ba Tư từ San Diego, California, sớm hơn khoảng 3 tuần so với kế hoạch ban đầu.

Axios cũng đưa tin lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến Mỹ gồm 2.500 binh lính sẽ đến Trung Đông trong những ngày tới.

Một nguồn tin tiết lộ Thủy quân lục chiến Mỹ có thể tham gia vào việc sơ tán nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại các quốc gia Trung Đông. Nguồn tin cũng cho biết lực lượng này có thể được triển khai trong các hoạt động nhằm vào đảo Kharg của Iran.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho nhân viên Đại sứ quán Mỹ trong khu vực chuẩn bị cho các mối đe dọa tiềm tàng và xem xét các biện pháp an ninh bổ sung trong bối cảnh chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran đang diễn ra.

NBC News cũng dẫn nguồn tin xác nhận Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai vài nghìn binh sĩ đến Trung Đông.

Theo NBC, ít nhất 2.200 lính thủy quân lục chiến sẽ rời San Diego, California, đến Trung Đông trong những ngày tới. Động thái này diễn ra sớm hơn so với kế hoạch.

Axios dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đang cân nhắc việc phong tỏa hải quân hoặc kiểm soát đảo Kharg của Iran.

Theo Axios, Washington tin rằng động thái này sẽ mang lại cho Mỹ một quân bài mặc cả tiềm năng để buộc Iran mở eo biển Hormuz.

Một nguồn tin nói với Axios rằng Mỹ sẽ cần khoảng một tháng để làm suy yếu Iran hơn nữa bằng các cuộc tấn công, kiểm soát đảo Kharg và sử dụng điều này trong các cuộc đàm phán.

"Tổng thống (Mỹ Donald Trump) muốn eo biển Hormuz được khơi thông. Nếu ông phải kiểm soát đảo Kharg để thực hiện điều đó, thì ông sẽ làm. Nếu ông quyết định tiến hành một cuộc đổ bộ ven biển, điều đó cũng sẽ xảy ra. Nhưng quyết định đó vẫn chưa được đưa ra", một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với Axios.

3 nguồn tin nói với Axios rằng kế hoạch đổ bộ quân sự và kiểm soát đảo Kharg "đang được xem xét nghiêm túc”.

Theo Axios, “hòn đảo đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu dầu mỏ của Iran, vì vậy phương án phong tỏa hải quân đang được xem xét để ngăn chặn các tàu chở dầu đến đảo”. Lầu Năm Góc cũng tham khảo ý kiến ​về tính hợp pháp của các bước đi như vậy.

Mỹ đã tiến hành không kích vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg vào ngày 13/3 và Tổng thống Trump cũng cảnh báo tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của Iran. Tuy nhiên, do vai trò sống còn của hòn đảo đối với nền kinh tế Iran, việc kiểm soát đảo Kharg có thể được xem là lựa chọn tốt hơn so với phá hủy.

Sau 2 tuần gần như không bị tấn công, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã ném bom “mọi mục tiêu quân sự” trên đảo Kharg. Ông gọi đây là một trong những cuộc tập kích mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, và xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên “viên ngọc quý” của Iran.

Nằm ở phía bắc Vịnh Ba Tư, hòn đảo này đóng vai trò xương sống của hệ thống xuất khẩu dầu mỏ của Iran và là nguồn thu quan trọng của chính phủ Tehran. Khoảng 90-95% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran - khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2025 - đi qua Kharg trước khi đến các thị trường quốc tế.

Hòn đảo này được kết nối bằng đường ống với các mỏ dầu lớn trên đất liền của Iran và có các cảng nước sâu lớn có khả năng tiếp nhận một số tàu chở dầu lớn nhất thế giới. Cơ sở hạ tầng này cho phép Iran vận chuyển dầu thô đến bên mua một cách hiệu quả, đặc biệt là ở châu Á.