Tổng thống Trump: Mỹ muốn có dầu Iran, sẵn sàng kiểm soát đảo chiến lược

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 29/3, Tổng thống Donald Trump cho biết ưu tiên của ông là "lấy dầu của Iran", so sánh động thái tiềm năng này với tình hình ở Venezuela, nơi Mỹ dự định kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ “vô thời hạn” sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1.

“Thành thật mà nói, điều tôi mong muốn nhất là lấy dầu của Iran, nhưng một số kẻ ngốc ở Mỹ lại nói: “Tại sao ông lại làm vậy?””, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã đẩy Trung Đông vào khủng hoảng và khiến giá dầu tăng vọt.

Việc Tổng thống Trump muốn lấy dầu của Iran đồng nghĩa với việc Mỹ phải kiểm soát đảo Kharg, hòn đảo chiến lược nơi phần lớn dầu mỏ của Iran được xuất khẩu.

Mỹ đang tăng cường lực lượng ở Trung Đông, khi Lầu Năm Góc lệnh triển khai 10.000 binh lính được huấn luyện tới khu vực này. Một số nguồn tin cho biết Mỹ đã lên kế hoạch đổ bộ kiểm soát đảo Kharg cùng một số khu vực ven biển Iran.

Khoảng 3.500 binh lính Mỹ đã đến khu vực Trung Đông vào ngày 27/3, trong đó có khoảng 2.200 lính thủy quân lục chiến. Thêm 2.200 lính thủy quân lục chiến Mỹ cũng đang trên đường đến, trong khi hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được lệnh đến khu vực này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg, Iran (Ảnh: Reuters).

Tuy vậy, một cuộc tấn công vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran sẽ rất rủi ro, làm tăng nguy cơ thương vong cho phía Mỹ và kéo dài chi phí cũng như thời gian của cuộc chiến.

“Có thể chúng ta chiếm giữ đảo Kharg, có thể không. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải ở đó (trên đảo Kharg) trong một khoảng thời gian”, ông Trump nói với Financial Times.

Khi được hỏi về tình trạng phòng thủ của Iran trên đảo Kharg, ông nói: “Tôi nghĩ rằng họ không có bất kỳ hệ thống phòng thủ nào. Chúng ta có thể kiểm soát khu vực đó rất dễ dàng”.

Bất chấp những lời đe dọa kiểm soát dầu mỏ Iran, Tổng thống Trump vẫn nhấn mạnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua các “đặc phái viên” Pakistan đang tiến triển tốt.

Ông Trump đã đặt ra thời hạn ngày 6/4 để Iran chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công của Mỹ vào hạ tầng năng lượng của nước này.

Vị trí đảo Kharg và eo biển Hormuz (Ảnh: Sky).

Khi được hỏi liệu một thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được trong những ngày tới để mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy vận chuyển 1/5 lượng dầu của thế giới, hay không, Tổng thống Trump từ chối đưa ra thông tin cụ thể.

“Chúng tôi còn khoảng 3.000 mục tiêu. Chúng tôi đã ném bom 13.000 mục tiêu và còn vài nghìn mục tiêu nữa. Một thỏa thuận có thể được thực hiện khá nhanh chóng”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Tuần trước, Tổng thống Trump nói rằng Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz như một “món quà” dành cho Nhà Trắng. Ông nói với Financial Times rằng số lượng tàu chở dầu hiện đã tăng gấp đôi lên 20 tàu.

“Họ đã cho chúng tôi 10 tàu. Bây giờ họ cho 20 tàu và 20 tàu này đã bắt đầu hành trình, chúng đang tiến thẳng vào giữa eo biển”, ông Trump xác nhận.

Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cho phép thêm các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

“Chính ông ấy là người đã cho phép tôi điều động các tàu này. Tôi từng nói họ đang tặng tôi một món quà đúng không? Và mọi người đều nói: “Món quà gì vậy? Nực cười”. Khi nghe tin đó, họ đã im lặng và các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt”, ông Trump cho biết thêm.

Ông Trump cũng tuyên bố Iran đã “thay đổi chế độ” sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao khác bị sát hại trong cuộc xung đột.

“Những người (ở Iran) mà chúng tôi đang làm việc cùng là một nhóm hoàn toàn khác… Họ rất chuyên nghiệp”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng nhắc lại tuyên bố rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khomeini, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng.

“Con trai ông ấy hoặc đã thiệt mạng hoặc đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Chúng tôi hoàn toàn không nghe tin gì từ ông ấy”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, giới chức Iran nhiều lần khẳng định tân Lãnh tụ Tối cao vẫn khỏe mạnh và đang lãnh đạo đất nước.