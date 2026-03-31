Mỹ nói Pháp "thiếu hợp tác" khi từ chối máy bay chở quân nhu tới Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump ngày 31/3 cho rằng Paris “rất thiếu hợp tác” trong cuộc chiến với Iran sau khi Pháp không cho phép các máy bay chở hàng quân sự tới Israel bay qua không phận của mình.

“Pháp đã không cho phép các máy bay hướng tới Israel, chở đầy hàng quân sự, bay qua lãnh thổ Pháp”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Pháp đã rất không hợp tác. Mỹ sẽ ghi nhớ điều này!!!”, ông viết.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng việc từ chối này xảy ra vào cuối tuần qua và đây là lần đầu tiên Pháp từ chối Mỹ sử dụng không phận kể từ khi Washington bắt đầu chiến dịch tại Iran.

Diễn biến này xảy ra sau khi Italy được cho là không cho phép Mỹ hạ cánh máy bay chiến đấu tại một căn cứ ở Sicily và Tây Ban Nha đóng không phận đối với máy bay Mỹ.

“Điều này đã được thông báo rất rõ ràng với quân đội và lực lượng Mỹ ngay từ đầu. Các căn cứ không được phép sử dụng, và dĩ nhiên, không phận Tây Ban Nha cũng không được phép sử dụng cho bất kỳ hành động nào liên quan đến cuộc chiến ở Iran”, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles nói với các phóng viên hôm 30/3.

Trong một bài đăng khác, ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng với các đồng minh khác của Mỹ, đặc biệt là Anh.

“Tất cả những quốc gia không thể có nhiên liệu máy bay vì eo biển Hormuz, như Anh, nước đã từ chối tham gia vào việc tập kích Iran, tôi có một đề xuất cho các bạn: Thứ nhất, hãy mua từ Mỹ, chúng tôi có rất nhiều; và thứ 2, hãy tích lũy một chút dũng khí, tiến tới eo biển và cứ thế mà giành lấy”, ông nói.

“Các bạn sẽ phải bắt đầu học cách tự chiến đấu, Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp các bạn nữa, giống như các bạn đã không ở đó vì chúng tôi”, ông viết.

Căng thẳng giữa Mỹ và NATO nóng lên trong thời gian qua khi nhiều nước thành viên liên minh từ chối tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 31/3 đã từ chối tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với cơ chế phòng thủ tập thể của NATO, cho rằng quyết định này sẽ do Tổng thống Trump đưa ra.

Những phát biểu của ông Hegseth tại buổi họp báo ở Lầu Năm Góc được đánh giá là khá khác biệt so với thông thường, bởi phòng thủ tập thể là cốt lõi của liên minh NATO, được thành lập năm 1949 với mục tiêu chính là đối phó nguy cơ đối thủ tấn công lãnh thổ các nước đồng minh.

Bất kỳ tín hiệu nào từ Mỹ cho thấy nước này có thể không sẵn sàng bảo vệ các đồng minh NATO trong trường hợp bị đối thủ tấn công đều có thể làm suy yếu nghiêm trọng liên minh, ngay cả khi ông Trump không quyết định rút hoàn toàn, một bước đi có thể cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Khi được Reuters hỏi tại buổi họp báo liệu Mỹ còn cam kết với cam kết phòng thủ tập thể của NATO hay không, ông Hegseth trả lời: “Về NATO, đó là quyết định sẽ do Tổng thống đưa ra. Nhưng tôi chỉ có thể nói rằng nhiều điều đã được phơi bày".

Cuối tuần trước, ông Trump nói rằng Mỹ không “bắt buộc phải ở đó vì NATO”.

“Bạn sẽ không thấy nhiều ý nghĩa của một liên minh nếu có những quốc gia không sẵn sàng đứng cùng bạn khi bạn cần họ. Ông ấy chỉ đang chỉ ra điều đó, và cuối cùng, quyết định sẽ phụ thuộc vào cách ông ấy muốn định hình điều đó”, ông Hegseth nói.