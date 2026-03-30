Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles (Ảnh: EPA).

Theo các chuyên gia, động thái này đánh dấu bước leo thang mới trong lập trường của Madrid liên quan đến cuộc xung đột này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles nhấn mạnh: "Chúng tôi không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự hoặc sử dụng không phận cho các hành động liên quan đến chiến tranh ở Iran".

Tuy nhiên, quy định không áp dụng trong các trường hợp khẩn cấp.

Theo bà Robles, việc đóng cửa không phận buộc các máy bay quân sự Mỹ phải thay đổi lộ trình, bay vòng qua Tây Ban Nha - quốc gia thành viên NATO - khi di chuyển tới khu vực Trung Đông.

Trước đó, Madrid đã từ chối cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự chung tại Tây Ban Nha phục vụ chiến dịch tấn công Iran.

Quyết định này được giới chức Tây Ban Nha lý giải là phù hợp với quan điểm không tham gia vào các hành động quân sự đơn phương.

"Đây là một phần trong quyết định mà chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra là không tham gia hoặc đóng góp vào một cuộc chiến được khởi xướng đơn phương và trái với luật pháp quốc tế", Bộ trưởng Kinh tế Carlos Cuerpo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena Ser khi được hỏi liệu quyết định đóng cửa không phận của Tây Ban Nha có thể làm xấu đi quan hệ với Mỹ hay không.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, mô tả những hành động này mang tính "liều lĩnh và không hợp pháp".

Ông đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa cắt đứt thương mại với Madrid vì nước này không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Tây Ban Nha trong cuộc chiến.