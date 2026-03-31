Mỹ có thể chấm dứt xung đột với Iran ngay cả khi chưa mở lại eo biển Hormuz

Tàu di chuyển gần eo biển Hormuz (Ảnh: AFP).

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên ngày 31/3 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã nói với các trợ lý rằng ông sẵn sàng tuyên bố chiến thắng và chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa phần lớn.

Báo cáo cho biết một động thái như vậy có khả năng sẽ kéo dài sự kiểm soát chặt chẽ của Tehran đối với eo biển Hormuz và để lại một chiến dịch phức tạp nhằm mở cửa trở lại tuyến đường thủy chiến lược sau này.

“Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump và các trợ lý đã đánh giá rằng một sứ mệnh nhằm khai thông điểm nghẽn Hormuz sẽ đẩy cuộc xung đột vượt quá khung thời gian 4-6 tuần mà ông đề ra”, nguồn tin cho hay.

Nguồn tin nói thêm: “Tổng thống Trump quyết định rằng Mỹ nên đạt được các mục tiêu chính là làm tê liệt hải quân và kho dự trữ tên lửa của Iran, đồng thời giảm bớt các hành động thù địch hiện tại trong khi gây áp lực ngoại giao buộc Tehran phải khôi phục dòng chảy thương mại tự do”.

Các quan chức cho biết, nếu nỗ lực đó thất bại, Washington sẽ hối thúc các đồng minh ở châu Âu và Vùng Vịnh đi đầu trong việc mở lại eo biển. Họ cũng nói thêm, có những phương án quân sự mà Tổng thống có thể quyết định, nhưng chúng không phải là ưu tiên tức thời của ông.

Lập trường này đánh dấu một sự thay đổi tiềm tàng so với những lời cảnh báo công khai của chính quyền Tổng thống Trump. Nó cũng phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong Nhà Trắng về kho dự trữ vũ khí chính xác của Mỹ và tác động kéo dài của một cuộc chiến tiêu hao đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó, ông Trump từng dọa xóa sổ hạ tầng năng lượng của Iran nếu tuyến đường thủy này không được "mở lại hoàn toàn" trong vòng 48 giờ. Ngay trước hạn chót, nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ thông báo hoãn “tối hậu thư” thêm 5 ngày, và sau đó tiếp tục là 10 ngày cho đến 6/4.

Bất chấp những cảnh báo trên cùng với việc Mỹ tiếp tục điều thêm lực lượng đến Trung Đông, Iran không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Tehran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn được mở cho tàu thuyền của các quốc gia không phải thù địch, miễn là họ tuân thủ quy trình của Iran. Một ủy ban quốc hội Iran hôm qua cũng phê duyệt kế hoạch thu phí đối với tàu thuyền qua lại Hormuz.

Eo biển Hormuz đang trở thành một đòn bẩy chiến lược của Iran khi việc đóng cửa tuyến đường này cho thấy tác động đến kinh tế toàn cầu vượt xa tưởng tượng. Trong các tuyên bố mới đây, Iran đưa thêm điều kiện công nhận chủ quyền của nước này với Hormuz là một trong những yêu cầu để chấm dứt xung đột.