50.000 quân Mỹ dồn lực ở Trung Đông, Iran quyết đáp trả trận chiến đổ bộ

Tiêm kích F-15E của Không quân Mỹ cất cánh từ một căn cứ ở Trung Đông trong chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: CENTCOM).

Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông

Theo thống kê của báo New York Times, số lượng binh sĩ Mỹ tại Trung Đông đã lên tới hơn 50.000 người.

New York Times cho biết, con số này đã tăng lên sau khi có thêm 2.500 lính thủy quân lục chiến và 2.500 thủy thủ Mỹ được điều động đến khu vực.

New York Times nhận định số lượng binh sĩ Mỹ hiện tại ở Trung Đông cao hơn khoảng 10.000 người so với thông thường.

Tuy nhiên, con số này không bao gồm 4.500 binh sĩ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Vào giữa tháng 3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu, khiến chiến hạm này phải rời biển Đỏ để đến Crete và sau đó đến cảng Split trên bờ biển Adriatic của Croatia để bảo trì.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ (Bộ Chiến tranh) được cho là đang soạn thảo kế hoạch cho các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran, bất chấp những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Tehran đã thua trong cuộc chiến kéo dài một tháng và đang đề nghị một thỏa thuận hòa bình.

Washington Post dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết bất kỳ chiến dịch trên bộ nào của Mỹ ở Iran cũng không phải là một “cuộc xâm nhập toàn diện”, mà chỉ là các cuộc đột kích hạn chế do lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường thực hiện.

Các mục tiêu tiềm tàng của Mỹ có thể bao gồm việc chiếm giữ đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran, hoặc các cuộc đột kích vào các khu vực ven biển gần eo biển Hormuz để phá hủy các loại vũ khí có khả năng nhắm mục tiêu vào tàu thuyền thương mại và quân sự.

Tổng thống Trump cho đến nay vẫn chưa phê duyệt bất kỳ kế hoạch nào của Bộ Quốc phòng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vai trò của Lầu Năm Góc là chuẩn bị để đưa ra cho tổng tư lệnh “quyền lựa chọn tối đa”.

Một quan chức từ một trong những quốc gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran nói với báo Times of Israel rằng, Tổng thống Trump dường như đang nghiêng về phương án ra lệnh tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Iran và Washington tin chắc rằng Tehran sẽ nhượng bộ trước áp lực quân sự như vậy.

Các nguồn tin tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho chiến dịch đột kích vào đảo Kharg và các vị trí ven biển gần eo biển Hormuz.

Đảo Kharg là hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc vịnh Ba Tư. Hòn đảo được coi là huyết mạch kinh tế xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran.

Đảo Kharg của Iran (Ảnh: Shutter).

Iran cảnh báo cứng rắn

Đại sứ Iran tại Zimbabwe Amir Hossein Hosseini ngày 29/3 nói với hãng thông tấn TASS rằng Iran có thể mở rộng danh sách các mục tiêu liên quan đến Mỹ nếu Washington tấn công đảo Kharg.

"Để đáp trả các mối đe dọa đối với các đảo và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, Tehran đã đưa ra những cảnh báo rõ ràng và nhất quán: bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ có chủ quyền của Iran hoặc các tài sản kinh tế quan trọng sẽ bị đáp trả quyết đoán và tương xứng”, ông Hosseini nói.

Đại sứ Hosseini cho biết, theo học thuyết của Iran, đòn đáp trả của nước này “không nhất thiết chỉ giới hạn ở địa điểm tấn công trực tiếp mà có thể mở rộng đến nhiều mục tiêu chiến lược hơn” có liên quan đến đối thủ của Tehran.

“Mục tiêu bao trùm, như các quan chức Iran nhấn mạnh, là đảm bảo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng phải chịu những hậu quả thích đáng đối với các bên chịu trách nhiệm", nhà ngoại giao Iran nêu rõ.

Đại sứ bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ được giải quyết bằng con đường ngoại giao, dựa trên tình hình thực địa và tôn trọng chủ quyền của Iran.

“Điều quan trọng là, trong hàng thập niên bị áp lệnh trừng phạt, áp lực và các mối đe dọa từ bên ngoài đã không làm suy yếu Iran; ngược lại, chúng đã góp phần củng cố năng lực nội bộ của Iran, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, công nghệ và quản lý khủng hoảng", ông nhấn mạnh.

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran nói với truyền thông Mỹ rằng Tehran sẽ quyết định khi nào chiến tranh kết thúc, đồng thời tuyên bố Iran sẵn sàng duy trì các hoạt động tấn công trong thời gian dài.

Quan chức Iran cho biết các đánh giá trước đó của Mỹ rằng xung đột sẽ chỉ kéo dài vài ngày là không chính xác, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng giao tranh sẽ chỉ tiếp diễn trong vài tuần.

Quan chức Iran cũng cho biết kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động tác chiến dài hạn, đồng thời tuyên bố Iran đang tăng cường phòng không bằng cách cập nhật các mô hình triển khai, giám sát các hành lang mà máy bay chiến đấu sử dụng để xâm nhập không phận Iran, và đưa vào sử dụng các thiết bị mới.

Theo quan chức Iran, những bước đi này sẽ áp đặt “những điều kiện khắc nghiệt hơn” lên các đối thủ của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 29/3 tuyên bố lực lượng Iran đã sẵn sàng đương đầu với sự xuất hiện của quân đội Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc xâm nhập trên bộ nào vào lãnh thổ Iran.

Tư lệnh lực lượng bộ binh của quân đội Iran, Chuẩn tướng Ali Jahanshahi, cũng cảnh báo "đối phương phải biết rằng chiến tranh trên bộ sẽ nguy hiểm hơn, tốn kém hơn và không thể khắc phục được đối với họ”.

“Tất cả các động thái của đối phương ở biên giới đều được theo dõi, và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản”, tướng Jahanshahi cảnh báo, đồng thời khẳng định "mọi tấc đất của Iran đều được bảo vệ”.