Iran cảnh báo tấn công 18 tập đoàn hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông

Tên lửa của Iran (Ảnh: PressTV).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 31/3 đã cảnh báo 18 công ty lớn của Mỹ, bao gồm các tập đoàn công nghệ, rằng văn phòng và tài sản của họ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tập kích, do cáo buộc đã hỗ trợ các hoạt động của Mỹ - Israel bên trong Iran.

IRGC cho biết trong một tuyên bố rằng các công ty này nên chuẩn bị đối mặt với các cuộc tấn công trả đũa của Iran bắt đầu từ 20h (theo giờ Iran) ngày 1/4, đồng thời nhấn mạnh các văn phòng của họ trong khu vực sẽ bị “xóa sổ”.

Danh sách do IRGC công bố bao gồm nhiều tập đoàn lớn như Meta, Google, Microsoft, Tesla, JP Morgan, Boeing...

IRGC cáo buộc các công ty này có liên hệ với chính phủ Mỹ, cho rằng dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) của họ đã hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel ở Iran.

IRGC cho biết chính phủ Mỹ và đồng minh Israel đã phớt lờ nhiều lần kêu gọi của Iran về việc chấm dứt các hoạt động tập kích trong nước này, và đã tiến hành một cuộc tấn công vào ngày 31/3.

“Để đáp trả hành động này, từ nay, các tổ chức liên quan đến hoạt động tập kích sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp. Chúng tôi khuyến cáo nhân viên của các tổ chức này rời khỏi nơi làm việc ngay lập tức để bảo vệ tính mạng. Người dân sống trong bán kính 1km quanh các công ty này tại tất cả các quốc gia trong khu vực cũng được kêu gọi sơ tán đến nơi an toàn", IRGC tuyên bố.

Ngày 31/3, IRGC tuyên bố, trong một loạt chiến dịch phối hợp, Tehran cùng các lực lượng đồng minh trong khu vực đã thực hiện đợt trả đũa thứ 88. IRGC tuyên bố đây là một phần của chiến lược dài hạn nhằm bào mòn năng lực quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực.

Theo thông báo, các lực lượng đã phóng nhiều loại tên lửa hạng nặng như Emad, Khorramshahr-4 và Qadr vào các mục tiêu của đối phương.

Các mục tiêu bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự của Israel tại Bnei Brak, Tel Aviv, Beersheba, khu vực Galilee, Negev, cũng như căn cứ không quân Tel Nof.

Trong một đợt tấn công riêng, Hải quân và Không quân Vũ trụ IRGC cũng đã nhắm vào các trung tâm điều khiển UAV và nơi trú ẩn của binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait.

Theo tuyên bố, các lực lượng đã sử dụng UAV và tên lửa dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu này.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tại Li Băng, lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq và các lực lượng Yemen đã thực hiện hơn 120 cuộc tập kích nhằm vào khu vực phía bắc và phía nam các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát, theo IRGC.

Các nhóm này cũng đã tấn công vào các vị trí nơi các binh sĩ Mỹ đồn trú tại miền trung và miền bắc Iraq.

IRGC cho biết: “Sự thay đổi chiến thuật trong cách tiếp cận tấn công của Iran, cùng với việc sử dụng các hệ thống tên lửa mới và mở rộng chiến lược mặt trận của các lực lượng kháng chiến, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cục diện chiến trường".

IRGC nói thêm rằng đây là “mục tiêu dài hạn nhằm làm suy giảm năng lực” của Israel và quân đội Mỹ trong khu vực.