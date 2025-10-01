Israel yêu cầu người dân rời thành phố Gaza

Người dân Gazaedi tản về phía nam sau khi lực lượng Israel yêu cầu cư dân thành phố Gaza sơ tán (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Israel Katz, ngày 1/10 đưa ra cảnh báo cuối cùng cho người dân thành phố Gaza di tản về phía nam, giữa lúc Hamas đang cân nhắc kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt gần 2 năm chiến sự.

Các nhân chứng cho hay đã xảy ra giao tranh dữ dội tại trung tâm đô thị lớn nhất Gaza, trong khi Bộ trưởng Katz cảnh báo quân đội đang siết chặt vòng vây quanh thành phố.

Bộ trưởng Katz cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang kiểm soát phần phía tây của Hành lang Netzarim, nằm ở phía nam thành phố Gaza, và "chia Dải Gaza thành hai phần".

"Đây là cơ hội cuối cùng cho những người dân Gaza muốn di tản về phía nam và để các thành viên Hamas bị cô lập tại thành phố Gaza", ông Katz đăng trên mạng xã hội X.

"IDF đang chuẩn bị cho mọi kịch bản và quyết tâm tiếp tục chiến dịch, cho đến khi đưa toàn bộ con tin về nhà, xóa sổ Hamas và chấm dứt chiến sự", ông nói thêm.

Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Israel cho biết sẽ đóng tuyến đường cuối cùng còn lại để người dân miền nam Gaza tiếp cận phía bắc.

Tuy nhiên, nhiều người phản đối việc dời đi.

Tại thành phố Gaza, ông Rabah Al-Halabi, 60 tuổi, sống trong một lều ở khuôn viên Bệnh viện al-Shifa, mô tả những tiếng nổ vang lên liên tục ở thành phố Gaza. Tuy nhiên, ông quyết không rời đi.

"Tôi sẽ không rời đi vì tình hình ở thành phố Gaza không khác gì tình hình ở phía Nam Dải Gaza. Mọi khu vực đều nguy hiểm. Khắp nơi đều bị tập kích", ông nói.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng ngày 29/9 đã công bố bản đề xuất hòa bình Gaza gồm 20 điểm.

Tuy nhiên, một người phát ngôn của Hamas tuyên bố nhóm sẽ không chấp thuận kế hoạch giải quyết vấn đề chiến sự ở Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì nhóm này bác bỏ ít nhất 2 điểm then chốt trong bản đề xuất là việc giải giáp lực lượng vũ trang của phong trào và triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Palestine.

Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 con tin bị bắt giữ, theo thống kê của Israel. Khoảng 48 con tin, trong đó 20 người được cho là còn sống, đang bị giam giữ.

Chiến dịch quân sự của Israel đáp trả Hamas đã khiến hơn 65.000 người thiệt mạng ở Gaza và khiến phần lớn vùng lãnh thổ này bị tàn phá. Cuộc xung đột kéo dài cũng dẫn tới nạn đói khủng khiếp tại Gaza.

Kể từ đó, nhiều quốc gia đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và một số nước đã chọn công nhận Nhà nước Palestine.