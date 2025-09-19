Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về xung đột ở Gaza

Phó Đại diện thường trực của Mỹ về Trung Đông, bà Morgan Ortagus (giữa, hàng đầu), bỏ phiếu trong phiên họp ngày 18/9 giờ địa phương (Ảnh: THX).

Nghị quyết này, do 10 thành viên được bầu trong tổng số 15 thành viên của hội đồng soạn thảo, cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức, trong danh dự và vô điều kiện cho tất cả các con tin bị Hamas và các nhóm khác bắt giữ.

Nội dung dự thảo nghị quyết kêu gọi Israel dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc cung cấp viện trợ cho vùng đất của Palestine này.

Nghị quyết đã được 14/15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ, nhưng Mỹ, quốc gia thành viên thường trực, phủ quyết.

Đây là lần thứ 6 Mỹ phủ quyết tại Hội đồng Bảo an về cuộc chiến kéo dài gần 2 năm giữa Israel và nhóm Hamas. Washington nói dự thảo nghị quyết có lợi cho Hamas, không ghi nhận quyền tự vệ của Israel.

Cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza ngày càng trầm trọng và một số đồng minh của Mỹ chuẩn bị công nhận Nhà nước Palestine.

"Nạn đói đã được xác nhận tại Gaza - không phải dự đoán, không phải tuyên bố, mà là xác nhận", Đại sứ Đan Mạch tại Liên hợp quốc Christina Markus Lassen phát biểu trước hội đồng trước cuộc bỏ phiếu.

"Trong khi đó, Israel đã mở rộng hoạt động quân sự trên bộ tại thành phố Gaza, làm gia tăng thêm nỗi thống khổ của người dân. Kết quả là, chính tình hình thảm khốc này, sự thất bại về mặt nhân đạo và con người, đã buộc chúng ta phải hành động ngay lập tức hôm nay", bà nói.

Một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu hồi tháng trước đã xác định, thành phố Gaza và các khu vực lân cận đang chính thức phải chịu nạn đói, và nạn đói có thể sẽ lan rộng.

Mỹ thường bảo vệ đồng minh Israel tại Liên hợp quốc. Tuy nhiên, trong một động thái hiếm hoi vào tuần trước, Washington đã ủng hộ một tuyên bố của Hội đồng Bảo an lên án các cuộc tấn công gần đây của Israel vào lãnh thổ Qatar nhắm vào ban lãnh đạo Hamas ở đây, mặc dù văn bản không đề cập đến việc Israel phải chịu trách nhiệm.

Động thái này phản ánh quan điểm của Tổng thống Donald Trump về vụ tấn công do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh.

Cuộc tấn công chớp nhoáng của Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023 đã châm ngòi cho cuộc xung đột ở Gaza. Theo công bố của Israel, Hamas đã tấn công khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 251 người bị bắt làm con tin.

Theo các cơ quan y tế địa phương ở Gaza, kể từ đó, hơn 64.000 người, chủ yếu là thường dân, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại đây.