Israel tuyên bố mở chiến dịch trên bộ vào Li Băng

Hiện trường vụ tập kích của Israel vào Li Băng (Ảnh: Reuters).

Li Băng bị lôi kéo vào cuộc chiến Trung Đông ngày 2/3 khi Hezbollah, lực lượng được Tehran hậu thuẫn, tập kích Israel để đáp trả việc Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel.

Sau đó Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào quốc gia láng giềng này và đưa quân tiến vào các khu vực biên giới.

“Trong những ngày gần đây, các binh sĩ IDF thuộc Sư đoàn 91 đã bắt đầu các chiến dịch trên bộ hạn chế và có mục tiêu nhằm vào các cứ điểm chủ chốt của Hezbollah ở miền nam Li Băng, với mục tiêu tăng cường khu vực phòng thủ tiền phương”, quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố.

“Hoạt động này là một phần của nỗ lực phòng thủ rộng hơn nhằm thiết lập và củng cố thế trận phòng thủ, bao gồm việc phá dỡ cơ sở hạ tầng đối thủ và loại bỏ các tay súng đang hoạt động trong khu vực, nhằm chấm dứt các mối đe dọa và tạo thêm một lớp an ninh cho cư dân miền bắc Israel”, tuyên bố nêu.

“Trước khi quân tiến vào khu vực, IDF đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh và không quân Israel nhằm vào nhiều mục tiêu để giảm thiểu các mối đe dọa trong môi trường tác chiến", IDF cho biết.

Thông báo này gợi lại các tuyên bố tương tự được đưa ra vào năm 2024, khi Israel và Hezbollah tiến hành một cuộc chiến lớn ở Li Băng, và vào năm 2023 khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ tại Dải Gaza để đáp trả các cuộc tấn công của Hamas.

Trong một cuộc họp báo riêng với các phóng viên, người phát ngôn quân đội Israel Trung tá Nadav Shoshani cho biết Hezbollah gần đây đã mở rộng hoạt động của mình ở miền nam Li Băng.

“Chúng tôi đã xác định rằng Hezbollah đang có ý định mở rộng các hoạt động và bắn hàng trăm quả rocket mỗi ngày về phía Israel”, ông nói.

“Họ cũng đã đưa hàng trăm tay súng Radwan xuống phía nam”, ông nói thêm, đề cập đến đơn vị tinh nhuệ của Hezbollah.

Ông Shoshani cho biết các chiến dịch trên bộ này là “hạn chế về mục tiêu, nhắm vào những địa điểm mà chúng tôi xác định Hezbollah đang gây ra mối đe dọa đối với dân thường của chúng tôi. Đây là những địa điểm mới mà quân đội chúng tôi hôm qua chưa hoạt động”.

Kể từ khi Hezbollah tham chiến, quân đội Israel nhiều lần tuyên bố sẽ không sơ tán người dân khỏi miền Bắc Israel như đã làm trong cuộc chiến năm 2024 trước đây.

Trong cuộc chiến năm 2024, Israel đã sơ tán hàng chục nghìn cư dân khỏi các cộng đồng ở miền bắc trong lúc giao tranh với Hezbollah cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11/2024.

Mặc dù có lệnh ngừng bắn, Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích gần như hàng ngày nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah bên trong Li Băng.

Trong những ngày gần đây, quân đội Israel cho biết Hezbollah và Iran đã tiến hành một số cuộc tấn công phối hợp bằng rocket và tên lửa nhằm vào Israel.

Tối muộn ngày 15/3, Israel đã thực hiện một cuộc không kích mới vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, một thành trì của Hezbollah.

Giới chức Li Băng cho biết số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel đã tăng lên 850, trong khi hàng chục nghìn người phải di tản.

Trong khi đó, Israel cho biết không có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Li Băng để chấm dứt cuộc chiến mới nhất với Hezbollah.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi một quan chức Li Băng nói rằng Beirut đang chuẩn bị cử một phái đoàn để đàm phán với Israel.