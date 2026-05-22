Hé lộ thiệt hại tại các cơ sở quân sự của Israel bị Iran không kích

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại các căn cứ của Israel bị làm mờ (Ảnh: PressTV).

Các hình ảnh từ vệ tinh Sentinel-2 được công bố ngày 22/5 tiết lộ rằng căn cứ không quân Ramat David của Israel đã bị trúng hỏa lực tại 2 khu vực riêng biệt. Theo phân tích, một vùng bị hư hại dường như là nơi chứa các phương tiện và thiết bị hỗ trợ, trong khi khu vực thứ hai đóng vai trò là điểm tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng cho các máy bay chiến đấu - một cơ sở hạ tầng quan trọng đối với các hoạt động không quân của Israel.

Hình ảnh vệ tinh cũng chỉ ra một sự thay đổi đột ngột gần một cấu trúc bên trong căn cứ Mishar, một cơ sở tình báo tín hiệu của Đơn vị 8200 của Israel gần Safed. Theo phân tích, căn cứ này có thể đã trúng hỏa lực trong khoảng thời gian từ ngày 5/3 đến ngày 10/3.

Các hình ảnh vệ tinh bổ sung cho thấy thiệt hại tại một vị trí thuộc căn cứ không quân Nevatim, có thể thấy rõ vào ngày 25/3. Căn cứ này là một mục tiêu chính trong hành động đáp trả của Iran đối với chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

Hơn nữa, các hình ảnh tiết lộ một vụ hỏa hoạn lớn tại doanh trại Shimshon bắt đầu từ ngày 10/3, cùng ngày Hezbollah thông báo họ đã tấn công địa điểm này bằng một bầy máy bay không người lái (UAV). Theo phân tích, đám cháy đã lan rộng khoảng 200m bên trong căn cứ.

Truyền thông Israel đăng tải các ảnh vệ tinh này, nhưng độ phân giải thấp.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch ném bom Iran từ cuối tháng 2 với tuyên bố ngăn Iran sắp đạt tới khả năng chế tạo bom hạt nhân.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào Israel cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ ở Vùng Vịnh.

Trong 40 ngày giao tranh, Iran đã phóng khoảng 670 tên lửa và 765 máy bay không người lái về phía các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát.

Các bên đã đạt được lệnh ngừng bắn kể từ ngày 7/4. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột đến nay vẫn bế tắc.

Giới quân sự Israel vẫn lo ngại rằng tên lửa đạn đạo không phải là trọng tâm trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ về một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Chính quyền Israel được cho là đang hối thúc Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẽ coi cuộc chiến là chưa kết thúc cho đến khi uranium làm giàu được loại bỏ khỏi Iran, Tehran chấm dứt sự hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm, và các năng lực tên lửa đạn đạo của nước này bị triệt tiêu.

Về phía Mỹ, giới chức nước này một mặt cho biết đàm phán đã có những tín hiệu tốt và chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên tìm kiếm giải pháp ngoại giao, mặt khác cảnh báo tấn công trở lại mạnh hơn nếu Tehran không đạt thỏa thuận.