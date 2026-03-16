Iran nói mới chỉ dùng phần lớn vũ khí cũ, vẫn còn loạt tên lửa tiên tiến

Tên lửa Iran rời bệ phóng (Ảnh: PressTV).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết phần lớn các tên lửa đã được phóng nhằm vào các mục tiêu Mỹ và Israel cho đến nay được sản xuất từ khoảng 10 năm trước, trong khi các loại vũ khí tiên tiến hơn vẫn đang được nằm trong kho khi cuộc chiến áp đặt bước sang tuần thứ 3.

Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với IRIB rằng khoảng 700 tên lửa và 3.600 UAV đã được phóng vào các mục tiêu Mỹ và Israel kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2.

“Các tên lửa đang được sử dụng hiện nay thuộc thế hệ từ một thập niên trước. Nhiều tên lửa mà chúng tôi đã sản xuất kể từ cuộc chiến 12 ngày (năm 2025) cho đến cuộc chiến Ramadan vẫn chưa được triển khai", ông nói.

Người phát ngôn cho biết năng lực tấn công của Iran đã tăng lên đáng kể kể từ cuộc chiến trước đó, và toàn bộ mức độ hiện đại hóa quân sự của nước này vẫn chưa được đối thủ nhìn thấy.

Trong một lời cảnh báo gửi tới Washington, tướng Naeini tuyên bố eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran.

“Nếu Mỹ tuyên bố đã phá hủy hải quân của chúng tôi, hãy để họ đưa tàu chiến vào Vịnh Ba Tư”, ông Naeini nói, đáp lại các tuyên bố gần đây của Mỹ về năng lực hải quân Tehran.

Người phát ngôn cho biết các tàu hải quân Mỹ đã buộc phải duy trì khoảng cách 480-640km ở rìa xa của Vịnh Oman sau các đòn tấn công bằng tên lửa hành trình của Hải quân IRGC và quân đội.

Ông cũng cho rằng, trang thiết bị của đối phương, bao gồm hệ thống radar, cơ sở phòng thủ, kho đạn và máy bay chiến đấu, đã bị nhắm mục tiêu thông qua các hệ thống tác chiến điện tử, khiến các căn cứ hải quân Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Tướng Naeini cho rằng Mỹ đã đánh giá sai khả năng chống chịu của Iran sau sự kiện cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei qua đời.

Theo ông, Mỹ nghĩ rằng cái chết của ông Khamenei sẽ khiến Iran rơi vào hỗn loạn, mất gắn kết xã hội và khủng hoảng.

Theo người phát ngôn, các cơ quan tình báo Mỹ dự đoán đây sẽ là một cuộc chiến ngắn, giới hạn, không lan rộng ra khu vực, không kéo dài và không mở rộng về mặt địa lý.

“Về logic, đất nước lẽ ra phải hứng chịu cả sự sụp đổ chính trị lẫn sụp đổ quân sự”, ông thừa nhận. Tuy nhiên, ông nói điều ngược lại đã xảy ra khiến cho Mỹ và Israel bất ngờ.

Iran hé lộ "pháo đài vũ khí" ngầm, dồn dập bắn hỏa lực trả đũa Mỹ - Israel (Video: PressTV).

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/3 cho biết họ có kế hoạch tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào Iran trong ít nhất 3 tuần nữa.

“Chúng tôi còn hàng nghìn mục tiêu phía trước”, người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết.

Hôm 14/3, IDF đã tấn công trung tâm nghiên cứu của Cơ quan Vũ trụ Iran và một nhà máy sản xuất hệ thống phòng không.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có kế hoạch tiếp tục các cuộc tấn công trong “4-5 tuần”.

Mặc dù cả Israel lẫn Mỹ chưa đưa lực lượng bộ binh vào lãnh thổ Iran, ông Trump cho biết ông không loại trừ khả năng này.

Hôm 14/3, ông nói với các phóng viên rằng Chiến dịch "Cuồng nộ" tại Iran sẽ tiếp tục “chừng nào còn cần thiết”.

Trong bối cảnh xung đột, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đang nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường biển do Iran kiểm soát mà các nhà sản xuất dầu sử dụng để vận chuyển hơn 1/5 nguồn cung dầu của thế giới mỗi ngày.