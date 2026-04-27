Tổng thống Trump cảnh báo đường ống dầu của Iran "nổ tung" sau 3 ngày

Đảo Kharg của Iran (Ảnh: CNBC).

“Khi bạn phải tắt hệ thống vì không còn nơi nào để chứa lượng dầu này, dù là đưa lên tàu hay vào các bồn chứa, mà những thứ đó thì họ cũng sắp dùng hết rồi, thì một điều rất tồi tệ sẽ xảy ra”, ông nói.

Ông Trump nói thêm rằng tình hình này bắt nguồn từ việc Iran không có khả năng lưu trữ hoặc vận chuyển dầu do lệnh phong tỏa.

“Khi bạn có những dòng dầu khổng lồ đổ qua hệ thống của mình, nếu vì bất kỳ lý do gì mà đường ống đó bị đóng lại vì bạn không thể tiếp tục đưa dầu vào các bồn chứa hay tàu bè, thì điều xảy ra là đường ống đó sẽ phát nổ từ bên trong”, ông nói với Fox News.

“Chỉ còn khoảng 3 ngày nữa trước khi điều đó xảy ra”, ông Trump nhấn mạnh thêm.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, kết quả là Iran có thể mất đi một nửa năng lực sản xuất dầu mỏ.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, ông Trump gợi ý Iran có thể liên lạc với Mỹ nếu muốn đàm phán để chấm dứt những căng thẳng hiện nay.

“Nếu họ muốn nói chuyện, họ có thể tìm đến chúng tôi, hoặc họ có thể gọi cho chúng tôi. Bạn biết đấy, có điện thoại mà. Chúng tôi có những đường dây an toàn và rất tốt”, ông nói thêm.

Ông đồng thời nhấn mạnh Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran nói rằng Mỹ nên loại bỏ các rào cản đối với một thỏa thuận, bao gồm cả việc phong tỏa các cảng của Iran.

"Họ biết những gì cần phải có trong thỏa thuận. Rất đơn giản: Họ không thể có vũ khí hạt nhân, nếu không thì chẳng có lý do gì để gặp mặt cả", ông Trump khẳng định.

Iran từ lâu đã yêu cầu Washington công nhận quyền làm giàu uranium của mình, điều mà Tehran tuyên bố chỉ phục vụ mục đích hòa bình, nhưng các cường quốc phương Tây cho rằng mục tiêu là để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hy vọng khôi phục các nỗ lực hòa bình trở nên mong manh khi ông Trump hôm 25/4 đã hủy chuyến thăm Islamabad của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner vốn được lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán với Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã liên tục di chuyển giữa các bên trung gian là Pakistan và Oman vào hôm qua trước khi lên đường sang Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mặc dù Mỹ, Israel và Iran đã nhất trí một lệnh tạm ngừng bắn, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về các điều khoản chấm dứt cuộc chiến.

Ông Trump phải đối mặt với áp lực trong nước để chấm dứt cuộc chiến này. Iran dù bị suy yếu về quân sự nhưng đã tìm thấy đòn bẩy trong đàm phán thông qua khả năng ngăn chặn vận tải tại eo biển Hormuz huyết mạch kinh tế toàn cầu.

Tehran phần lớn đã đóng cửa eo biển này trong khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Ông Trump cho biết ông đã hủy chuyến thăm của các đặc phái viên vì việc đi lại quá tốn kém và mất nhiều thời gian cho một lời đề nghị mà ông coi là không thỏa đáng từ phía Iran. “Iran đã đề nghị rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ”, ông nói.

Bất đồng giữa Mỹ và Iran còn mở rộng ra ngoài chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển.

Ông Trump muốn hạn chế sự ủng hộ của Iran đối với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm Hezbollah ở Li Băng và Hamas ở Gaza, đồng thời kiềm chế khả năng tấn công các đồng minh của Mỹ bằng tên lửa hành trình. Ngược lại, Iran muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah.