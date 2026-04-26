Iran có thể đã gây thiệt hại 5 tỷ USD cho các căn cứ Mỹ ở Trung Đông

Máy bay E-3 của Mỹ trong căn cứ ở Ả rập Xê út bị phá hủy sau cuộc tập kích của Iran (Ảnh: Reuters).

NBC dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các đường băng, hệ thống radar cao cấp, hàng chục máy bay, kho bãi, trụ sở chỉ huy, nhà chứa máy bay và cơ sở hạ tầng liên lạc vệ tinh của Mỹ tại Vùng Vịnh đã bị lực lượng Iran tấn công. Sự tàn phá trải dài trên nhiều quốc gia ở Trung Đông và có thể tiêu tốn tới 5 tỷ USD để sửa chữa.

Theo báo cáo, con số ước tính này chưa bao gồm việc sửa chữa các hệ thống radar, hệ thống vũ khí, máy bay và các thiết bị khác bị hư hỏng hoặc không thể trục vớt do các cuộc tấn công của Iran.

Thiệt hại ban đầu do một máy bay chiến đấu F-5 của Iran gây ra cho căn cứ Camp Buehring của Mỹ ở Kuwait trong vài ngày đầu tiên của cuộc chiến khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2.

Căn cứ không quân Al Dhafra và căn cứ quân sự Al Ruwais ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cũng ghi nhận thiệt hại đối với kho chứa nhiên liệu, phòng khám y tế, nhà chứa máy bay và doanh trại, cùng với các nhà kho và tòa nhà khác.

Các tài sản của Mỹ tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út, căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan cùng các địa điểm Camp Arifjan, Camp Buehring và cảng Shuaiba ở Kuwait cũng bị hư hại.

Ba quan chức Mỹ cho biết, sau đó đã có những thiệt hại trên diện rộng đối với tòa nhà trụ sở của Hải quân Mỹ tại Bahrain và ít nhất 2 hệ thống phòng không. Theo một quan chức quốc hội Mỹ sau đánh giá của Lầu Năm Góc, chỉ riêng việc sửa chữa trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ có thể lên tới 200 triệu USD.

Theo NBC, một đánh giá bên ngoài từ Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) cho thấy lực lượng Iran cũng đã tấn công căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, một đường băng tại căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, bên cạnh một cơ sở lưu trữ đạn dược tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq.

“Là một phần của chiến dịch Cuồng nộ, các chi phí tiềm tàng trong tương lai để xây dựng lại cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ ở nước ngoài có thể bao gồm việc sửa chữa, tái thiết, thay thế hoàn toàn, hoặc thậm chí là bỏ hoang ngừng hoạt động các địa điểm. Thiệt hại cũng bao gồm chi phí ước tính cho các tài sản không thể trục vớt được”, Mackenzie Eaglen, một học giả cấp cao tại AEI, cho biết.

Các thiệt hại khác bao gồm ít nhất một máy bay chiến đấu, hơn 10 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, 2 máy bay tiếp dầu MC-130, trực thăng và một máy bay E-3 Sentry.

Lầu Năm Góc đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của báo The Hill.

Vào tháng 3, Lầu Năm Góc ước tính 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến chống nhằm vào Iran đã tiêu tốn hơn 11,3 tỷ USD, chưa bao gồm các tính toán cho việc sửa chữa cần thiết. Tổng cộng 5,6 tỷ USD đã được chi cho đạn dược chỉ trong 2 ngày đầu của cuộc chiến.