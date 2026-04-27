Nghị sĩ Nga: Iran có thể sở hữu hàng vạn tên lửa, UAV

Tên lửa đất đối đất Khaibar của Iran (Ảnh: Reuters).

“Iran đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho xung đột. Họ đã đưa hầu hết các cơ sở tên lửa của mình xuống lòng đất, nơi cực kỳ khó tiếp cận, và phân tán chúng trên khắp cả nước. Họ dường như có hàng vạn UAV và tên lửa. Họ đã chuẩn bị tất cả những điều này trong một thời gian dài, chuẩn bị cả về mặt kinh tế và có thể nói là cả về mặt tồn vong”, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Alexey Pushkov cho biết ngày 26/4.

Theo nhà lập pháp Nga, cuộc xung đột này là vấn đề sống còn đối với Iran và nước này sẽ tìm cách để “trụ vững đến cùng”.

“Nhưng đối với Mỹ, đây không phải là một cuộc chiến sinh tồn. Đó là cái mà họ gọi là một cuộc chiến do lựa chọn. Nghĩa là, nó không bắt buộc”, ông nhấn mạnh.

Kho tên lửa và UAV của Iran là một trong những vấn đề được quan tâm trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài gần 2 tháng qua với Mỹ chưa tìm được lối thoát.

Các nguồn tin tình báo Mỹ mới đây đánh giá kho vũ khí này của Iran vẫn còn đáng kể, nhưng một phần đã bị chôn vùi trong các hầm ngầm do làn sóng không kích của Mỹ và Israel.

Báo New York Times hôm qua dẫn các đánh giá của tình báo Mỹ cho thấy Iran có khả năng vẫn còn quyền tiếp cận khoảng 60% số bệ phóng tên lửa của mình.

Ngoài ra, báo cáo dẫn lời các quan chức tình báo và quân sự Mỹ cho biết, Iran vẫn duy trì được khoảng 40% kho vũ khí máy bay không người lái.

Hãng tin Tasnim hôm 25/4 dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik cho biết phần lớn năng lực tên lửa của nước này vẫn "chưa được sử dụng" trong cuộc chiến.

Lập luận rằng các lực lượng Iran vẫn giữ được ưu thế trong suốt cuộc xung đột, ông nói: "Lực lượng của chúng tôi đã duy trì ưu thế trên không hoàn toàn đối với các vùng lãnh thổ bị Israel kiểm soát, và chỉ một phần năng lực tên lửa của chúng tôi được sử dụng trong cuộc chiến kéo dài hơn một tháng qua".

Liên quan đến các cuộc đối đầu trên biển, ông tuyên bố các tàu chiến của đối phương đã liên tục phải rút lui hàng trăm km khỏi biển Oman sau những hành động quyết liệt từ các lực lượng Iran.

Trước đó, ông Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, Iran đang bổ sung các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái nhanh hơn so với thời điểm trước xung đột với Mỹ và Israel.

Các phát biểu được đăng tải cùng với một đoạn video ghi lại cảnh ông đang kiểm tra một cơ sở tên lửa ngầm không xác định.