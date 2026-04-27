Kho vũ khí ngầm của Iran khiến Mỹ và Israel bất an (Ảnh: IRGC).

Iran giấu kỹ vũ khí, phòng tránh đánh trả quyết liệt

Gần đây, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố một số video cho thấy các kho ngầm rộng lớn ở sâu dưới lòng đất chứa tên lửa, máy bay không người lái và bệ phóng cũng như các cơ sở sản xuất vũ khí hoàn chỉnh.

Nhờ những bí mật từ sâu thẳm trong lòng đất như "mê cung" này, Tehran đã bảo toàn được phần lớn lực lượng trước chiến dịch không kích ồ ạt của liên quân Mỹ và Israel, để rồi sau đó tung đòn giáng trả.

Các kho vũ khí và cơ sở sản xuất của Iran nằm sâu trong lòng đất giúp họ bảo toàn được khá nhiều tiềm lực quân sự trước những đợt không kích dữ dội của Mỹ và Israel để đáp trả ác liệt không kém

"Các thành phố tên lửa ngầm" nằm dưới lớp đá granit vô cùng cứng rắn có những con đường lớn, đủ sức cho xe tải hạng nặng, bao gồm cả những bệ phóng tên lửa đạn đạo dài hàng chục mét di chuyển dễ dàng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết.

Cùng với đó, các căn cứ ngầm này còn là những trận địa phóng dành cho tên lửa và UAV của Iran, chúng thường xuất hiện bất ngờ, khai hỏa đồng loạt rồi nhanh chóng biến mất khiến liên quân Mỹ và Israel gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và phá hủy.

Ngoài ra, năng lực sản xuất vũ khí của Cộng hòa Hồi giáo vẫn được duy trì đều đặn "3 ca 4 kíp" nhằm bổ sung cho kho vũ khí bị tiêu hao hoặc bị thiệt hại trong chiến đấu.

Nhờ hàng chục khu phức hợp như vậy, IRGC tự tin có thể duy trì nhịp độ tác chiến trong thời gian dài. Giới chuyên gia nhận định, nếu trả đũa cấp tập với cường độ cao, kho vũ khí của Tehran đủ dùng trong ít nhất 1 tháng, còn nếu đánh theo kiểu "cầm chừng" quy mô nhỏ thì 6 tháng cũng không thành vấn đề lớn.

Tất nhiên, dù các "mê cung" này không phải là bí mật hoàn toàn, chúng vẫn dễ bị liên quân đánh phá, bít chặt các cửa hầm, nhưng lực lượng Tehran hoàn toàn có thể nhanh chóng dọn dẹp các đống đổ nát để đưa các bệ phóng hoạt động trở lại.

Trên thực tế, ảnh vệ tinh cho thấy sau lệnh ngừng bắn hôm 8/4 và tiếp tục được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn, Iran đã "khai quật" các kho vũ khí ngầm và khôi phục hoạt động.

Mỹ đếm ngược 72 giờ nghẹt thở, Tehran phản ứng cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 26/4, cho rằng, nếu Tehran không thể tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ do lệnh phong tỏa của Washington, các đường ống dẫn dầu cuối cùng sẽ "nổ tung" sau 3 ngày nữa.

“Khi bạn có những dòng dầu khổng lồ đổ qua hệ thống của mình, nếu vì bất kỳ lý do gì mà đường ống đó bị đóng lại vì bạn không thể tiếp tục đưa dầu vào các bồn chứa hay tàu bè, thì điều xảy ra là đường ống đó sẽ phát nổ từ bên trong”, ông nói và nhấn mạnh, “chỉ còn khoảng 3 ngày nữa trước khi điều đó xảy ra”.

Bất chấp cảnh báo cứng rắn của Tổng thống Donald Trump và trong bối cảnh Mỹ điều thêm tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông tuần trước, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã chuyển các thông điệp thông qua Pakistan tới Mỹ về những điều mà Tehran không chấp nhận đối với các yêu cầu của Mỹ.

“Những thông điệp này liên quan đến một số lằn ranh đỏ của Iran, bao gồm vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz”, hãng tin Fars, thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết.

“Các nguồn tin đáng tin cậy nhấn mạnh rằng ông Araghchi đang hành động hoàn toàn trong khuôn khổ các lằn ranh đỏ đã được xác định và nhiệm vụ ngoại giao của Bộ Ngoại giao”, truyền thông Iran nêu rõ.

Theo Fars, các thông điệp được chuyển tiếp “không liên quan đến đàm phán” và “được coi là sáng kiến ​​của Tehran nhằm làm rõ tình hình khu vực”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã hủy chuyến đi của Đặc phái viên Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner tới Pakistan để đàm phán với phái đoàn Iran. Ông Trump cho rằng chuyến đi "lãng phí quá nhiều thời gian đi lại và có quá nhiều công việc phải làm".

Những sự kiện đáng chú ý

Tình hình khu vực Trung Đông vẫn căng thẳng. Sáng 26/4, Mỹ đã chặn bắt tàu M/V Sevan của Iran ở biển Ả rập, khi đang vận chuyển dầu, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu ra thị trường nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, các kênh truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng đoạn phim về các tàu container Epaminondas và MSC Francesca, những tàu bị bắt giữ gần đây. Tehran tin rằng các tàu này đang hoạt động vì lợi ích của lực lượng vũ trang Mỹ và Israel.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán vẫn chưa chấm dứt. Tại Oman, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã gặp Thủ tướng Heytham bin Tariq Al Said. Ông đã ca ngợi những nỗ lực của chính quyền nước láng giềng.

Các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Li Băng vẫn tiếp diễn không ngừng. Không quân thuộc Lực lượng Phòng vệ Israle (IDF) đã tấn công các khu vực định cư ở cả phía nam nước cộng hòa và phía bắc sông Litani.

Các chiến binh Hezbollah cũng đã phóng tên lửa không thành công vào miền Bắc Israel. Ngoài ra, trên mạng xã hội xuất hiện video do binh sĩ Israel ghi lại hình ảnh UAV của nhóm vũ trang này đánh trượt trực thăng của IDF.

Israel bị cáo buộc thường nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, IDF tuyên bố rằng mục tiêu chính của họ là các nhóm chiến binh Shia.

Hoạt động biểu tình đang gia tăng trong khu vực. Trong khi người dân Iran đang biểu tình ủng hộ Lãnh tụ Tối cao, các cuộc biểu tình ở Bờ Tây và ngay tại Israel cũng diễn ra.

Tại Syria, các phiên tòa đã bắt đầu xét xử các quan chức cấp cao và những người ủng hộ cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Đặc biệt, người anh em họ của ông, Atif Najib, đang bị xét xử.