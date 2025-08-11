Đức lý giải quyết định dừng xuất khẩu vũ khí cho Israel

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi không thể cung cấp vũ khí cho một cuộc xung đột đang được tiến hành hoàn toàn bằng các biện pháp quân sự. Chúng tôi muốn hỗ trợ về mặt ngoại giao, và chúng tôi đang làm như vậy", Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố hôm 10/8.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Dải Gaza và kế hoạch mở rộng quyền kiểm soát quân sự của Israel đối với khu vực này được cho là nguyên nhân thúc đẩy Đức đưa ra quyết định hạn chế xuất khẩu vũ khí với Israel.

Thủ tướng Đức cho biết việc Israel mở rộng hoạt động tại Dải Gaza có thể khiến hàng trăm nghìn dân thường thiệt mạng và sẽ đòi hỏi phải sơ tán toàn bộ thành phố Gaza.

"Những người này sẽ đi đâu? Chúng tôi không thể làm vậy và tôi cũng sẽ không làm vậy", ông Merz nói thêm.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cho biết các nguyên tắc trong chính sách của Đức đối với Israel vẫn không thay đổi.

"Đức đã sát cánh cùng Israel suốt 80 năm qua. Điều đó sẽ không thay đổi", Thủ tướng Merz nhấn mạnh.

Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Israel sau Mỹ. Tuy nhiên, vào ngày 8/8, Thủ tướng Merz tuyên bố Đức dừng xuất khẩu cho Israel những khí tài có thể được sử dụng ở Gaza.

Mặc dù tiếp tục ủng hộ "quyền tự vệ" của Israel và việc trả tự do cho những người bị lực lượng Hamas giam giữ, Thủ tướng Merz nhấn mạnh Đức không thể tiếp tục ngồi yên trước số người thiệt mạng ngày càng tăng ở Dải Gaza.

Xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023 sau khi lực lượng Hamas mở cuộc tập kích ở miền Nam Israel khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Hiện 49 người vẫn còn bị giam giữ ở Dải Gaza, trong đó 27 người được Israel cho là đã chết.

Chiến dịch trả đũa của quân đội Israel vào Dải Gaza đã khiến hơn 60.000 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường, theo cơ quan y tế Gaza. Cuộc xung đột kéo dài khiến Gaza đối mặt với khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

Israel đã hạn chế nghiêm ngặt việc đưa hàng viện trợ vào Gaza, trong khi các cơ quan Liên hợp quốc, các nhóm nhân đạo và các nhà phân tích cho rằng phần lớn những gì Israel cho phép viện trợ đều bị cướp bóc hoặc chuyển hướng trong hoàn cảnh hỗn loạn.

Cơ quan y tế Gaza xác nhận 197 người, bao gồm 96 trẻ em, đã tử vong vì suy dinh dưỡng trong cuộc xung đột ở Gaza khi Israel tiếp tục áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với nguồn cung cấp viện trợ nhân đạo.