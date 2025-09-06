Tòa nhà bị đánh sập hoàn toàn (Ảnh: TOI).

RT đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hỏa lực Israel đánh sập tòa nhà 15 tầng Al-Sousi ở Gaza. Hiện chưa rõ thương vong xảy ra nhưng tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết tòa nhà cao tầng bị tập kích nằm ở thành phố Gaza. IDF cáo buộc Hamas sử dụng tòa nhà này làm nơi thu thập tình báo và phục vụ các mục đích tác chiến.

IDF nói rằng, nhóm vũ trang Hamas đã lắp đặt thiết bị giám sát và các điểm quan sát trong tòa nhà để theo dõi hoạt động của IDF, đồng thời cài đặt nhiều thiết bị nổ gần đó nhằm tấn công binh sĩ Israel.

IDF cũng cáo buộc Hamas có cơ sở hạ tầng ngầm liền kề hiện trường, được sử dụng để chỉ huy các hoạt động tấn công.

Israel nói rằng họ đã có biện pháp phòng ngừa trước khi không kích nhằm giảm thiểu thương vong dân thường, bao gồm phát cảnh báo sơ tán, sử dụng vũ khí chính xác và tiến hành giám sát trên không.

Khoảnh khắc hỏa lực Israel đánh sập tòa nhà 15 tầng ở Gaza (Video: RT).

Cuộc không kích này diễn ra chỉ một ngày sau khi IDF phá hủy một tòa nhà cao tầng khác ở Gaza, mà họ cũng cho rằng Hamas sử dụng nó như cơ sở quân sự.

Hamas chưa bình luận về cáo buộc từ Israel.

Quân đội Israel hôm 6/9 kêu gọi người Palestine ở thành phố Gaza nên di tản về phía nam, khi lực lượng Tel Aviv tiến sâu hơn vào khu vực đô thị lớn nhất của Dải Gaza.

Trong nhiều tuần qua, lực lượng Israel đã mở cuộc tấn công vào các vùng ngoại ô phía bắc thành phố sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh cho quân đội kiểm soát nơi này.

Ông Netanyahu nói rằng thành phố Gaza là thành trì của Hamas và việc kiểm soát nó là cần thiết. Cuộc tấn công này có thể sẽ khiến hàng trăm nghìn người Palestine phải sơ tán khỏi nơi họ đang lánh nạn sau gần 2 năm giao tranh. Trước chiến sự, khoảng một triệu người, tức gần một nửa dân số của Dải Gaza, sinh sống tại thành phố này.

Người phát ngôn quân đội Israel, Avichay Adraee, viết trên X rằng cư dân nên rời thành phố tới một khu vực ven biển được chỉ định ở Khan Younis, phía nam Gaza, và đảm bảo rằng những người sơ tán sẽ được cung cấp lương thực, chăm sóc y tế và chỗ ở tại đó. Ông gọi khu vực này là một “vùng nhân đạo”.

Hôm 4/9, quân đội Israel cho biết họ đã kiểm soát gần một nửa thành phố. IDF nói rằng họ kiểm soát khoảng 75% diện tích Dải Gaza.

Trong nhiều tuần qua, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào thành phố, tiến sâu qua các vùng ngoại ô, và tuần này, họ đã áp sát, chỉ cách trung tâm thành phố vài km.

Hamas đã đưa 251 con tin vào Gaza sau cuộc tấn công xuyên biên giới vào các cộng đồng miền Nam Israel ngày 7/10/2023, làm thiệt mạng 1.200 người.

Kể từ đó, hơn 64.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza sau các cuộc tấn công trả đũa của Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/9 cho biết Washington đang trong quá trình đàm phán “rất sâu sắc” với Hamas.

Hamas từ lâu tuyên bố sẽ thả toàn bộ con tin nếu Israel đồng ý chấm dứt chiến sự và rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza. Trong khi đó, Israel khẳng định các chiến dịch quân sự ở Gaza sẽ còn leo thang cho đến khi Hamas chấp nhận điều kiện của Israel để kết thúc chiến tranh: Thả con tin và giải giáp.