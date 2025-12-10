Quốc gia đầu tiên cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi

Australia bắt đầu cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi (Ảnh: ABC News).

Bắt đầu từ 0h ngày 10/12, Australia chặn quyền truy cập của người dưới 16 tuổi vào các nền tảng mạng xã hội bao gồm TikTok, YouTube của Alphabet, cùng với Instagram và Facebook của Meta.

Australia cho biết danh sách các nền tảng bị áp dụng sẽ thay đổi khi sản phẩm mới xuất hiện và người dùng trẻ chuyển sang nền tảng khác.

Hiện tại, 10 nền tảng xã hội lớn nhất đã được lệnh phải chặn trẻ em truy cập, nếu không sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (33 triệu USD) theo đạo luật mới của Australia.

Luật này vấp phải chỉ trích từ các tập đoàn công nghệ lớn, nhưng lại được các bậc phụ huynh và tổ chức bảo vệ trẻ em tán dương.

Thủ tướng Anthony Albanese gọi đây là “một ngày đáng tự hào” đối với các gia đình và cho rằng đạo luật là bằng chứng cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể kiềm chế những tác động tiêu cực trên mạng vốn đã vượt khỏi các biện pháp bảo vệ truyền thống.

“Đây là ngày mà các gia đình Australia giành lại quyền kiểm soát từ các công ty công nghệ lớn. Công nghệ mới có thể mang lại nhiều điều tuyệt vời, nhưng chúng ta cần đảm bảo rằng con người kiểm soát vận mệnh của chính mình, đó chính là điều đạo luật này hướng tới”, ông Albanese nói với ABC News.

Trong một thông điệp video sẽ phát trong các trường học tuần này, ông Albanese kêu gọi trẻ em “bắt đầu một môn thể thao mới, một nhạc cụ mới, hoặc đọc cuốn sách đã nằm trên giá của bạn từ lâu” trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu vào cuối tháng này.

Đợt triển khai này khép lại một năm tranh luận về việc liệu có quốc gia nào có thể thực tế ngăn trẻ em sử dụng các nền tảng mạng xã hội đã trở thành một phần của đời sống hàng ngày hay không, đồng thời khởi động một cuộc thử nghiệm thực tế cho các chính phủ trên toàn thế giới, những bên ngày càng thất vọng vì các công ty mạng xã hội chậm trễ trong việc áp dụng biện pháp giảm thiểu tác hại.

Nhiều quốc gia từ Đan Mạch đến New Zealand và Malaysia đã báo hiệu rằng họ có thể nghiên cứu hoặc học theo mô hình của Australia, khiến Australia trở thành thử nghiệm quan trọng về việc chính phủ có thể áp đặt các biện pháp giới hạn độ tuổi đến đâu mà không cản trở đổi mới sáng tạo.

Phản ứng về quy định của Australia, nền tảng X của tỷ phú Mỹ Elon Musk cho biết họ sẽ tuân thủ.

“Đó không phải là lựa chọn của chúng tôi, đó là yêu cầu của luật Australia. X tự động loại bỏ tài khoản của bất kỳ ai không đáp ứng yêu cầu độ tuổi”, X tuyên bố.

Các công ty nói với giới chức Australia rằng họ sẽ sử dụng kết hợp phương pháp suy đoán độ tuổi (ước tính tuổi người dùng dựa trên hành vi) và phương pháp xác định độ tuổi dựa trên ảnh selfie, cùng với một số kiểm tra có thể bao gồm giấy tờ tùy thân tải lên hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng liên kết.

Theo các nghiên cứu, đối với các doanh nghiệp mạng xã hội, việc triển khai đạo luật này đánh dấu một kỷ nguyên trì trệ mới khi số lượng người dùng chững lại và thời gian sử dụng nền tảng giảm.

Các nền tảng mạng xã hội cho biết, họ thu được rất ít lợi nhuận từ quảng cáo dành cho người dưới 16 tuổi, nhưng cảnh báo lệnh cấm làm gián đoạn nguồn người dùng trong tương lai. Ngay trước khi lệnh cấm có hiệu lực, 86% trẻ em Australia từ 8 đến 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.