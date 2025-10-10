Thủ tướng Đan Mạch: Điện thoại, mạng xã hội đánh cắp tuổi thơ của trẻ em

Thủ tướng Mette Frederiksen (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu trước quốc hội Đan Mạch hôm 7/10, Thủ tướng Mette Frederiksen đã công bố về đề xuất trên cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. “Chúng ta chẳng khác nào đã tiếp tay cho một con quái vật. Chưa bao giờ tôi thấy có nhiều trẻ em mắc phải căn bệnh trầm cảm, lo âu nhiều như vậy”, bà nói.

Bà Frederiksen cũng cho biết, nhiều trẻ em mắc chứng khó đọc, khó tập trung, và gặp phải những nội dung mà trẻ dưới độ tuổi vị thành niên không nên thấy khi xem điện thoại.

Mặc dù Thủ tướng Frederiksen không nêu rõ đề xuất cấm sẽ áp dụng lên nền tảng mạng xã hội cụ thể nào, song bà cũng tiết lộ có thể sẽ thi hành trên vài nền tảng trực tuyến. Nhưng bà nói thêm, các phụ huynh có quyền quyết định liệu có cho phép con cái sử dụng mạng xã hội từ tuổi 13.

Đề xuất cấm trên có khả năng sẽ có hiệu lực chính thức sớm nhất là vào năm sau.

Không chỉ Đan Mạch, trước đó, Australia cũng đã ban hành lệnh cấm các nền tảng mạng như Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube đối với trẻ dưới 16 tuổi. Tại Na Uy, Thủ tướng Jonas Gahr Støre cho hay ông có thể áp dụng nghiêm ngặt giới hạn độ tuổi hơn trên mạng xã hội, nâng giới hạn tuổi từ 13 lên 15 tuổi.

Hồi năm ngoái, ông Støre nói rằng việc bảo vệ trẻ em khỏi “làn sóng thuật toán” nội dung độc hại sẽ là một cuộc chiến đầy gian nan, mà trong đó rất cần có sự can thiệp của các chính trị gia.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đan Mạch Caroline Stage đánh giá, việc cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi của chính phủ là một nước đi mang tính đột phá. “Tôi đã đề cập việc này rất nhiều lần và giờ tôi nhấn mạnh lại rằng: Chúng ta đã quá ngây thơ khi giao phó, mặc kệ cho con trẻ sử dụng nền tảng mạng xã hội, khi các nền tảng này chưa từng đặt lợi ích của các em lên hàng đầu. Giờ là lúc chúng ta phải thoát khỏi sự tiêu cực của công nghệ để trở lại cộng đồng”, bà phát biểu.

Thủ tướng Frederiksen đã trích dẫn các số liệu, trong đó chỉ ra rằng 60% nam sinh Đan Mạch trong độ tuổi từ 11-19 không gặp gỡ bạn bè vào thời gian rảnh rỗi, trong khi đó 94% trẻ em khối lớp 7 đã có tài khoản mạng xã hội trước tuổi 13.

“Điện thoại di động và mạng xã hội đang lấy đi tuổi thơ của con trẻ”, bà nói.

Đề xuất trên được công bố sau khi Đan Mạch cho biết hồi tháng 2 rằng, lệnh cấm điện thoại di động với trẻ dưới 15 tuổi có thể áp dụng với tất cả trường học, kể cả các câu lạc bộ ngoại khóa. Quyết định được đưa ra dựa trên sự khuyến nghị từ Ủy ban phúc lợi trẻ em - một tổ chức thành lập nhằm nghiên cứu tình trạng lo âu, trầm cảm của trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, vốn cho rằng trẻ dưới 13 tuổi không nên sở hữu điện thoại di động hoặc máy tính bảng riêng.

Dựa trên kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, chính phủ các nước buộc phải xem xét lại việc cho trẻ em toàn thế giới tiếp cận mạng xã hội. Hồi tháng 6, Hy Lạp đề xuất Liên minh châu Âu (EU) thiết lập mức độ tuổi trưởng thành để sử dụng mạng xã hội, nhằm ngăn trẻ em sử dụng mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của phụ huynh.

Hải Bình