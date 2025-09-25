Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib ngày 25/9 cho biết các đặc vụ tình báo Iran đã xâm nhập vào một cơ sở nghiên cứu hạt nhân bí mật của Israel tại sa mạc Negev, gần thành phố Dimona.

Theo ông Khatib, “kết quả của một chiến dịch phức tạp, một nhóm thuộc đơn vị đặc biệt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã thâm nhập thành công vào một trong những cơ sở hạt nhân bí mật của Israel”.

Iran đăng video xâm nhập cơ sở hạt nhân bí mật của Israel (Video: X)

Bộ trưởng Khatib nhấn mạnh lực lượng tình báo Iran đã có được kho tài liệu mật về các cơ sở hạt nhân của Israel.

“Những tài liệu mà chúng tôi thu giữ từ Israel liên quan trực tiếp đến thông tin về các cơ sở hạt nhân của họ. Những tài liệu này cùng các hồ sơ chiến lược khác sẽ củng cố năng lực tấn công của đất nước”, ông Khatib nói.

Ông cho biết việc mô tả kho dữ liệu này chỉ bằng từ “hàng nghìn” tài liệu là “một cách nói quá nhỏ so với thực tế những gì Iran đã có được”.

Trước đó vào đầu tháng 6, Bộ Tình báo Iran khẳng định đã thu giữ được một danh sách tài liệu tuyệt mật liên quan đến lĩnh vực hạt nhân của Israel, mà ông Khatib mô tả là một “kho báu thông tin tình báo” giúp củng cố tiềm lực tấn công của Tehran.

Kênh truyền hình SNN của Iran cũng đăng tải một đoạn video được cho là ghi lại cảnh các đặc vụ Iran đột nhập cơ sở hạt nhân tại Dimona.

Hiện phía Israel chưa đưa ra phản hồi chính thức trước thông tin trên.