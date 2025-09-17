Iran hành quyết nghi phạm làm gián điệp cho Israel

Hàng trăm đối tượng bị Iran bắt giữ hồi tháng 6 vì nghi hợp tác với Israel (Ảnh: PressTV).

Một báo cáo từ truyền thông nhà nước Iran đã xác định danh tính người này là Babak Shahbazi.

Người đàn ông này bị cáo buộc lợi dụng vị trí nhà thầu lắp đặt thiết bị làm mát để thu thập thông tin từ những địa điểm nhạy cảm như phòng máy chủ, cũng như các cơ sở liên quan đến quân đội và an ninh.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, Shahbazi được cho là từng làm việc cùng Esmaeil Fekri, người bị hành hình hồi tháng 6 vì tội làm gián điệp cho Israel từ đầu năm 2022.

Luật sư của bị cáo đã yêu cầu kháng cáo lên Tòa án Tối cao, nhưng yêu cầu này bị bác bỏ.

Iran và Israel vướng vào cuộc chiến ngầm kéo dài hàng thập kỷ về vấn đề gián điệp. Trong đó, Iran đã xử tử nhiều cá nhân mà họ cáo buộc có liên hệ với Cơ quan tình báo Mossad của Israel và tạo điều kiện cho các hoạt động của cơ quan này tại quốc gia này.

Số vụ hành quyết những người Iran bị kết tội làm gián điệp cho Israel tăng đáng kể trong năm nay, với ít nhất 9 bản án tử hình được thực hiện trong những tháng gần đây.

Mới nhất, một người đàn ông tên Roozbeh Vadi bị tử hình vì tiết lộ cho Israel thông tin về một nhà khoa học hạt nhân, người đã bị ám sát trong chiến dịch không kích chưa từng có của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6.

Trong vụ tấn công này, nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và hơn 10 nhà khoa học hạt nhân của Tehran thiệt mạng. Iran cũng đáp trả lại bằng các đợt tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái. Cuộc chiến đã kết thúc sau 12 ngày.

Kể từ khi bùng nổ cuộc chiến này và sau đó, các cơ quan thực thi pháp luật Iran đã bắt giữ hơn 700 người bị nghi ngờ hợp tác với cơ quan an ninh Israel.