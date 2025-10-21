Iran “hồi sinh” kho tên lửa sau xung đột 12 ngày với Israel

Phóng viên bên trong kho tên lửa của Iran (Ảnh: X).

Trong bản tin do truyền hình nhà nước phát sóng ngày 20/10, Iran công bố kho tên lửa được khôi phục và nâng cấp tại một căn cứ ngầm. Đây là cơ sở từng bị hư hại trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 với Israel, nay được tuyên bố đã hoàn toàn hoạt động trở lại.

Chương trình phát sóng hiếm hoi này cho thấy hình ảnh bên trong các cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), với các bệ phóng vẫn còn vết do mảnh đạn từ các cuộc không kích của Israel.

Video cũng được cho là ghi lại cảnh tên lửa được phóng về phía Israel trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày, đánh dấu lần đầu tiên Iran công khai giới thiệu năng lực tên lửa của mình kể từ sau cuộc giao tranh.

Theo truyền thông nhà nước Iran, việc công bố nằm trong sáng kiến của IRGC nhằm khôi phục và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu sau cuộc chiến 12 ngày. Cơ quan này cho biết các nâng cấp kỹ thuật tập trung vào việc tăng độ bền và hiệu suất của hệ thống tên lửa tầm trung.

Hình ảnh trong bản tin cho thấy nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm trung được đặt trên bệ phóng mới và cũ đã được sửa chữa, thuộc các dòng Qadr và Emad (nhiên liệu lỏng), Khaybar Shekan (nhiên liệu rắn) và Fattah-1. Một trong các bệ phóng vẫn còn dấu vết hư hại do cuộc không kích của Israel.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về khả năng tên lửa của Iran vốn được xem là trọng tâm trong chiến lược phòng thủ của nước này.

Trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 tuần với Israel, Iran đã phóng hàng trăm quả tên lửa, một số được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương, thể hiện năng lực ngày càng tinh vi.

Bộ Ngoại giao Iran chưa bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, theo hãng tin Newsweek, màn phô diễn được coi là lời khẳng định rằng cuộc cạnh tranh quân sự và công nghệ giữa Iran và Israel vẫn chưa có hồi kết, dù 2 bên đã đạt lệnh ngừng bắn vào ngày 24/6.

Các cuộc không kích của Israel hồi tháng 6 đã dẫn tới loạt hành động đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran, đánh dấu cuộc đối đầu trực diện nhất giữa 2 bên trong nhiều năm. Cùng thời điểm đó, lực lượng Mỹ cũng tập kích các cơ sở hạt nhân của Iran, làm chậm quá trình làm giàu uranium.

Giới phân tích cho rằng buổi công bố của IRGC nhằm trấn an công chúng trong nước, đồng thời gửi tín hiệu răn đe tới Mỹ và Israel rằng năng lực tên lửa của Iran vẫn được duy trì và ngày càng bền bỉ hơn. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang trong khu vực, gián đoạn nguồn năng lượng và tái bùng phát căng thẳng quốc tế quanh vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích răn đe thông thường, song Israel và nhiều quốc gia khác coi đó là mối đe dọa an ninh khu vực.

Động thái phô diễn kho tên lửa của Iran diễn ra trong bối cảnh nước nầy tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), một thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và phương Tây. Thỏa thuận này từng giới hạn chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt.

“Tất cả các điều khoản, bao gồm cả những hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Iran, được xem là đã chấm dứt,” Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh nước này vẫn “cam kết với con đường ngoại giao”.

Thỏa thuận JCPOA, do Iran ký với Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Nga, đã gần như tê liệt kể từ năm 2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.