Iran tuyên bố không ngừng làm giàu uranium

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: IRNA).

Phát biểu với báo Al Jazeera, Ngoại trưởng Araghchi nói rằng, các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6 đã không thể phá hủy chương trình làm giàu uranium, mà Iran khẳng định hoàn toàn mang tính dân sự.

Mặc dù một số "vật liệu hạt nhân vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát", nhưng công nghệ "vẫn còn nguyên vẹn", ông Araghchi nói.

"Chúng ta không thể ngừng làm giàu uranium, và những gì không đạt được bằng chiến tranh cũng không thể đạt được bằng các biện pháp chính trị", Ngoại trưởng Iran cho hay.

Ông Araghchi nói thêm rằng, Iran vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ thông qua đàm phán gián tiếp, nhưng chỉ khi Washington ngừng đặt ra những điều mà ông mô tả là "điều kiện tiên quyết bất khả thi và không thể chấp nhận được".

Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố chương trình tên lửa của Iran không phải là vấn đề cần để thảo luận. “Chúng tôi sẽ không bao giờ đàm phán về chương trình tên lửa của mình, và không một quốc gia có lý trí nào lại tự tước bỏ khả năng phòng vệ", ông nói.

Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đã bị đình chỉ sau khi Israel bắt đầu chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Hồi tháng trước, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà Mỹ đã rút trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Kể từ đó, Tehran tuyên bố họ không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận năm 2015, vốn đã hết hạn vào hồi tháng 10.

Trong ngày 1/11, Oman, quốc gia vốn từng đăng cai nhiều vòng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, kêu gọi hai nước trở lại bàn thương lượng sau khi tiến trình này gián đoạn do cuộc xung đột Israel - Iran và Mỹ không kích cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này hồi tháng 6.