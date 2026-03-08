Iran tuyên bố bắt một số binh sĩ Mỹ, Washington phản bác

Thi thể binh sĩ tử trận được đưa về Mỹ (Ảnh: Reuters).

Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, tuyên bố rằng nước này đã bắt giữ một số binh sĩ Mỹ kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tuần trước.

Những bình luận này được đưa ra trong một bài đăng hôm 7/3 trên nền tảng mạng xã hội X, trong đó ông Larijani cho rằng Mỹ đang che giấu việc các binh sĩ bị bắt.

“Đã có báo cáo tới tôi rằng một số binh sĩ Mỹ đã bị bắt làm tù binh. Nhưng phía Mỹ lại tuyên bố họ đã thiệt mạng trong chiến đấu. Bất chấp những nỗ lực của họ, sự thật không phải thứ có thể che giấu quá lâu", ông nói.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này bằng một thông báo riêng.

"Iran đang làm mọi thứ có thể để lan truyền những lời không đúng sự thật và đánh lừa dư luận. Đây chỉ là một ví dụ rõ ràng khác”, Đại úy Hải quân Mỹ Tim Hawkins nói khi phản hồi bài đăng của ông Larijani.

Một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng lặp lại sự bác bỏ này trong tuyên bố gửi tới Al Jazeera. “Những tuyên bố của Iran về việc bắt giữ binh sĩ Mỹ chỉ là một ví dụ khác về những thông tin sai sự thật”, người phát ngôn cho biết.

Ít nhất 6 thành viên lực lượng vũ trang Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2, sau khi nước này và Israel phát động cuộc tấn công chung. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt tên cho chiến dịch quân sự này là “Cuồng nộ”.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin khoảng 1.332 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến kể từ tuần trước. Con số này bao gồm khoảng 180 trẻ em thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một trường học tại thành phố Minab ở Đông Nam Iran.

Quân đội Mỹ đã xác định danh tính các binh sĩ tử trận gồm Declan Cody, Jeffrey O’Brien, Cody Khork, Noah Tietjens, Nicole Amor và Robert Marzan.

Ông Trump vẫn chưa loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ tới Iran trong thời gian tới. Tổng thống Trump và các quan chức như Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng cảnh báo rằng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Ông ước tính cuộc chiến có thể kéo dài từ 4-5 tuần.