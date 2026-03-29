Mỹ điều quân tinh nhuệ tới Trung Đông, kịch bản tấn công Iran dần hé lộ?

Máy bay của Hải quân Mỹ đậu trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln để hỗ trợ cuộc không kích vào Iran (Ảnh: Al Jazeera).

Mỹ tăng tốc điều quân, chiến dịch bước sang giai đoạn mới

Gần 4 tuần kể từ khi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran bắt đầu, Mỹ không chỉ duy trì các đòn không kích mà còn đẩy mạnh triển khai lực lượng mặt đất quy mô lớn tới Trung Đông. Đây được đánh giá là đợt tăng quân đáng chú ý nhất kể từ sau Chiến tranh Iraq, phản ánh sự chuyển hướng trong cách tiếp cận của Washington.

Theo các nguồn tin, Lầu Năm Góc đã điều động khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 - lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ tới khu vực. Đồng thời, 2 đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến cũng đang trên đường hội quân từ hai hướng khác nhau, nâng tổng số quân tăng viện lên gần 7.000 người.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục các cuộc không kích quy mô lớn, đã đánh trúng hơn 9.000 mục tiêu trên lãnh thổ Iran, bao gồm các cơ sở tên lửa, trung tâm sản xuất UAV và nhiều mục tiêu quân sự trọng yếu khác.

Ba lực lượng hội tụ: Cấu trúc cho các chiến dịch “đánh nhanh”

Lực lượng được triển khai lần này gồm ba mũi chính. Thứ nhất là nhóm tác chiến đổ bộ xoay quanh tàu USS Tripoli cùng Lữ đoàn viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, với khoảng 2.200 quân, có khả năng triển khai linh hoạt bằng cả đường không và đường biển.

Thứ hai là nhóm tác chiến USS Boxer, mang theo Lữ đoàn viễn chinh số 11, cũng có quy mô tương đương và đang trên hành trình dài từ Mỹ tới Trung Đông.

Thứ ba là lực lượng phản ứng nhanh thuộc Sư đoàn Dù 82 - đơn vị có thể triển khai toàn cầu trong vòng chưa đầy 18 giờ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ chiếm giữ mục tiêu then chốt như sân bay hoặc địa hình chiến lược.

Việc kết hợp các lực lượng này tạo nên một cấu trúc quân sự có tính cơ động cao, phù hợp với các chiến dịch ngắn hạn, thay vì một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn.

Những phương án đang được đặt lên bàn

Theo các chuyên gia, quy mô và thành phần lực lượng hiện tại cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một số kịch bản cụ thể.

Một trong những phương án khả thi nhất là triển khai lực lượng nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Ngoài ra, lực lượng Thủy quân lục chiến có thể tiến hành các cuộc đột kích bằng trực thăng vào các mục tiêu ven biển như bệ phóng tên lửa, kho chứa thủy lôi hoặc các căn cứ hải quân của Iran.

Kịch bản gây chú ý nhất là khả năng chiếm giữ đảo Kharg - nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng dù có thể thực hiện về mặt kỹ thuật, đây sẽ là bước leo thang lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dù được tăng cường đáng kể, lực lượng Mỹ hiện tại vẫn thiếu các thành phần cần thiết cho một chiến dịch trên bộ quy mô lớn. Không có đơn vị thiết giáp hạng nặng, thiếu chiều sâu hậu cần và cấu trúc chỉ huy mở rộng - tất cả cho thấy đây không phải là lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện.

Thay vào đó, cấu trúc này phù hợp với các nhiệm vụ giới hạn: đánh nhanh, chiếm mục tiêu, sau đó rút lui hoặc duy trì hiện diện ngắn hạn.

Một chuyên gia quân sự nhận định, lực lượng hiện tại “có thể hành động nhanh và chính xác, nhưng không đủ để duy trì chiến dịch sâu trong lãnh thổ Iran trong thời gian dài”.

Quân sự song hành với ngoại giao

Điểm đáng chú ý là việc tăng cường quân sự diễn ra song song với các tín hiệu ngoại giao, dù chưa có đột phá rõ ràng. Một số quan chức Mỹ thậm chí đề cập đến khả năng phải “đảm bảo an toàn vật liệu hạt nhân” của Iran - một nhiệm vụ có thể kéo theo các chiến dịch đặc biệt trên bộ.

Giới quan sát cho rằng việc triển khai lực lượng không chỉ nhằm phục vụ tác chiến, mà còn là đòn bẩy nhằm gia tăng sức ép trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, khi quy mô lực lượng ngày càng tăng, nguy cơ leo thang ngoài ý muốn cũng theo đó mà lớn dần.

Việc Mỹ điều động hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông cho thấy chiến dịch chống Iran đang bước vào giai đoạn mới, nơi các lựa chọn quân sự trở nên đa dạng hơn nhưng cũng rủi ro hơn.

Trong bối cảnh hiện tại, Washington dường như đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau - từ kiểm soát tuyến hàng hải, tấn công mục tiêu chọn lọc, cho tới các chiến dịch nhạy cảm hơn. Và chính sự mở rộng chọn lọc này mới là yếu tố khiến cục diện trở nên khó đoán định.