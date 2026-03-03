Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Iran tấn công căn cứ không quân Mỹ ở Bahrain

(Dân trí) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran đã tấn công căn cứ không quân của Mỹ ở Bahrain bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Thành Đạt
Theo RT, Guardian, Aljazeera