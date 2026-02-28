Khí tài đổ về Trung Đông, Tổng thống Trump sắp ra quyết định lớn về Iran

Máy bay quân sự Mỹ tại căn cứ ở Ả rập Xê út (Ảnh: Planet).

Khí tài Mỹ dồn về Trung Đông

Hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng máy bay hỗ trợ quân sự, bao gồm các máy bay tiếp dầu trên không của, đã gia tăng tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Ả rập Xê út khi Washington tăng cường lực lượng trong khu vực giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang.

Trong một bức ảnh vệ tinh độ phân giải cao chụp ngày 21/2, có thể thấy ít nhất 43 máy bay tại căn cứ không quân Prince Sultan của Ả rập Xê út, nơi đã tiếp nhận lực lượng Mỹ trong nhiều thập niên, so với 27 máy bay trong ảnh chụp ngày 17/2. Tuy nhiên, đến ngày 25/2, con số này giảm nhẹ xuống còn 38.

Theo ông William Goodhind, chuyên gia phân tích hình ảnh pháp y thuộc tổ chức Contested Ground, các máy bay xuất hiện trong ảnh ngày 21/2 bao gồm 13 chiếc Boeing KC-135 Stratotanker và sáu chiếc Boeing E-3 Sentry, còn được gọi là AWACS, nằm trong tổng số 29 máy bay cánh xuôi lớn đậu tại căn cứ.

Trong bức ảnh độ phân giải trung bình ngày 17/2, có thể nhìn thấy 11 máy bay cánh xuôi lớn.

So sánh hình ảnh vệ tinh đầu tháng 2 với những hình ảnh chụp trong tháng 1 cũng cho thấy sự gia tăng máy bay và các thiết bị quân sự khác trên khắp khu vực.

Lầu Năm Góc không bình luận về việc điều động lực lượng này. Chính phủ Ả rập Xê út cũng chưa đưa ra phản hồi.

Trong một diễn biến khác, tàu sân bay USS Gerald Ford của Hải quân Mỹ, tàu sân bay lớn nhất thế giới, hôm 27/2 đã đến khu vực bờ biển Israel. Một ngày trước đó, khoảng 20 máy bay tiếp dầu của Mỹ hạ cánh xuống Israel.

Ả rập Xê út, một đồng minh lâu năm của Mỹ, đã nói với Iran hồi tháng 1 rằng họ sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình được sử dụng cho các hành động quân sự chống lại Tehran. Các nước láng giềng khác như Jordan cũng khẳng định không cho phép sử dụng vùng trời, lãnh thổ cho bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran.

Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington vào ngày 26/2 về chương trình hạt nhân nhằm tránh nguy cơ Mỹ hành động quân sự.

Oman cho biết 2 bên đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán ngày 26/2, dù chưa có dấu hiệu đột phá có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ. Hai bên dự kiến sẽ nối lại đàm phán sớm sau các cuộc tham vấn tại thủ đô của mỗi nước, với các cuộc thảo luận cấp kỹ thuật dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Vienna.

Việc các cuộc đàm phán ít tiến triển dường như khiến Tổng thống Donald Trump mất dần kiên nhẫn. Hôm qua, ông tuyên bố không hài lòng về tiến trình này, đồng thời cảnh báo dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Trước đó, hôm 19/2, ông tuyên bố Iran phải đạt được một thỏa thuận trong vòng 10 đến 15 ngày, nếu không “những điều thực sự tồi tệ” sẽ xảy ra.

Hôm qua, ông Trump thừa nhận đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn về cách tiếp tục xử lý vấn đề Iran sau khi các nỗ lực ngoại giao cho đến nay không đạt kết quả như mong muốn. Ông cho biết sắp đưa ra quyết định quan trọng về Iran.

“Chúng ta có một quyết định lớn phải đưa ra. Tôi nói rằng chúng ta phải đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa. Tôi muốn làm điều đó theo cách hòa bình. Nhưng họ là những người rất khó”, ông nói và cho biết quyết định này “không dễ dàng”.

Khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ lực với Iran, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ có quân đội hùng mạnh nhất thế giới. “Tôi rất muốn không phải sử dụng nó, nhưng đôi khi bạn buộc phải làm vậy”, ông nói.

Các kịch bản tấn công

Các cố vấn cấp cao của Mỹ cho rằng tình hình có thể thuận lợi hơn cho Mỹ nếu Israel phát động cuộc tấn công trước trong trường hợp xảy ra xung đột với Iran. Họ cho rằng động thái như vậy có thể giúp xây dựng sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với hành động can thiệp quân sự tiếp theo của chính quyền ông Trump.

Tuy nhiên, nguồn tin này nói thêm rằng, kịch bản khả thi hơn vẫn là việc Mỹ và Israel cùng lúc tiến hành hành động chung.

Ở chiều ngược lại, các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Iran đang sửa chữa và gia cố các địa điểm, bao gồm một cơ sở quân sự nhạy cảm, trước nguy cơ một cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel.

Lực lượng vũ trang Iraq Kataib Hezbollah, một nhóm vũ trang Iraq được Iran hậu thuẫn, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran sẽ trực tiếp đe dọa lợi ích của họ và có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu khu vực.

Nhóm này đã ra lệnh cho các tay súng của mình chuẩn bị cho khả năng xảy ra một “cuộc chiến tiêu hao kéo dài” trong trường hợp Mỹ tấn công Tehran. Kataib Hezbollah cảnh báo Washington sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề nếu phát động một cuộc xung đột mới trong khu vực.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm ngoái giữa Israel và Iran, các nhóm Iraq liên kết với Iran đã không can thiệp trực tiếp. Tuy nhiên lần này, một chỉ huy của Kataib Hezbollah nói rằng họ sẽ “ít kiềm chế hơn”, đặc biệt nếu các cuộc tấn công nhằm mục tiêu thay đổi chế độ ở Tehran.

Trong phần lớn thời gian xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza, các lực lượng dân quân có liên hệ với Iran ở Iraq và Syria đã phóng rocket và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Một đại diện Hezbollah tuần này cho biết, nhóm tại Li Băng sẽ không can thiệp vào các cuộc tấn công giới hạn của Mỹ nhằm vào Iran, nhưng sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào nhắm vào Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei là vượt qua “lằn ranh đỏ".

Báo Asharq Al-Awsat của Ả rập Xê út tuần trước đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel đang chuẩn bị các cuộc tấn công phủ đầu quy mô lớn nhằm vào các nhóm được Iran hậu thuẫn tại Li Băng, Yemen và Iraq để ngăn họ hỗ trợ Tehran, đồng thời thông qua các bên trung gian cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào Israel sẽ kích hoạt một “phản ứng lớn chưa từng có”.