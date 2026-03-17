Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ muốn lùi hội nghị thượng đỉnh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Ảnh: CRI).

Trung Quốc ngày 17/3 cho biết họ “ghi nhận” các phát biểu làm rõ từ phía Mỹ về lý do có thể trì hoãn chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Nhà Trắng, ông Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 3, nhưng ngày 16/3 ông cho biết đã đề nghị Trung Quốc hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khoảng 1 tháng vì ông phải xử lý cuộc xung đột ở Trung Đông.

“Chúng tôi đã ghi nhận việc phía Mỹ công khai làm rõ những thông tin sai lệch từ truyền thông, khẳng định các bài báo liên quan là hoàn toàn sai và nhấn mạnh rằng chuyến thăm không liên quan đến vấn đề tự do hàng hải tại eo biển Hormuz”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu ngày 17/3.

Ông cho biết thêm: “Trung Quốc và Mỹ đang duy trì liên lạc về chuyến thăm của ông Trump”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 16/3 đã bác bỏ các thông tin cho rằng việc gắn cuộc gặp thượng đỉnh với đề nghị của Tổng thống Trump về việc Trung Quốc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz là “câu chuyện sai lệch”. Ông Trump sau đó cũng giải thích rằng: “Chúng tôi đang trao đổi với Trung Quốc. Tôi rất muốn đi, nhưng vì chiến sự, tôi muốn ở đây. Tôi cảm thấy mình phải ở đây”.

Khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu thường đi qua eo biển Hormuz, và việc tuyến đường này bị đóng đã khiến giá dầu tăng vọt lên trên 100 USD/thùng.

Washington trước đó cho biết Tổng thống Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến 2/4 nhằm thiết lập lại quan hệ và kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung, mặc dù Bắc Kinh chưa xác nhận các mốc thời gian này.