Iran ngầm cảnh báo kiểm soát thêm một eo biển ở biển Đỏ

Eo biển Bab-el-Mandeb (Ảnh: AA).

“Tỷ trọng các chuyến hàng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), lúa mì, gạo và phân bón toàn cầu đi qua eo biển Bab-el-Mandeb là bao nhiêu? Những quốc gia và công ty nào chiếm khối lượng vận chuyển cao nhất qua eo biển này?”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 4/4.

Tehran đã có những động thái hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz, một huyết mạch quan trọng đối với dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, gây ra những cú sốc cho thị trường năng lượng và các tuyến đường vận tải biển. Theo các nguồn tin tình báo Mỹ, Iran dường như không sớm "buông" quyền kiểm soát đối với eo biển chiến lược này.

Sự chú ý hiện đổ dồn về phía tây, tới eo biển Bab al-Mandeb, một lối đi hẹp nhưng không thể thay thế ở đầu phía nam của biển Đỏ, nơi mà ngay cả một sự bất ổn hạn chế cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm những gián đoạn hiện có.

Bản đồ minh họa vị trí eo biển Bab el-Mandeb (Ảnh: Telegraph).

Bab el-Mandeb là cửa ngõ phía nam dẫn vào biển Đỏ và kênh đào Suez, nơi kết nối với Địa Trung Hải.

Nhóm Houthi mới đây phát đi tín hiệu rằng biển Đỏ và Bab al-Mandeb có thể bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông, nhấn mạnh những rủi ro mà một trong những hành lang hàng hải bận rộn nhất thế giới đang phải đối mặt. Hàng triệu thùng dầu, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và hàng hóa container đi qua eo biển này mỗi ngày, khiến nó trở thành một trong những điểm nghẽn hàng hải nhạy cảm nhất thế giới.

Lực lượng ủy nhiệm Houthi của Iran tại Yemen án ngữ bên eo biển Bab el-Mandeb và bắt đầu tấn công các tàu thuyền ở biển Đỏ từ tháng 11/2023 để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel.

Các cuộc tấn công này đã gây ra sự sụt giảm lớn lưu lượng tàu thuyền qua biển Đỏ (hơn 50%) và các công ty đã phải gánh chịu chi phí cũng như thời gian vận chuyển tăng vọt khi các con tàu bị buộc phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở cực nam châu Phi.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 12% tổng thương mại toàn cầu và 30% lưu lượng container của thế giới đi qua Kênh đào Suez. Khoảng 6% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua Bab el-Mandeb.

Biển Đỏ cũng là lối thoát phụ cho các hoạt động xuất khẩu dầu của Ả rập Xê út nhằm tránh eo biển Hormuz. Cảng Yanbu trên tuyến đường thủy này là điểm cuối của một đường ống xuyên quốc gia mà qua đó Ả rập Xê út có thể vận chuyển 7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.