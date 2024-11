Iran nêu kịch bản có thể ảnh hưởng tới đòn trả đũa Israel

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Pezeshkian cho biết việc Israel đồng ý ngừng bắn ở Dải Gaza và Lebanon có thể ảnh hưởng đến quyết định của Tehran về các biện pháp đáp trả liên quan đến Tel Aviv sau vụ tấn công ngày 26/10.

"Họ biết rõ rằng bất kỳ tính toán sai lầm nào chống lại Iran đều sẽ phải chịu phản ứng dữ dội. Nếu họ xem xét lại hành vi của mình, chấp nhận ngừng bắn, điều đó có thể ảnh hưởng đến cường độ và cách chúng tôi phản ứng đáp trả", ông nhấn mạnh.

Ông Pezeshkian cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm trước diễn biến leo thang căng thẳng trong khu vực.

Vào ngày 1/10, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Israel để trả đũa vụ ám sát các quan chức chủ chốt của Hamas, Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Israel đã cam kết sẽ đáp trả cuộc tấn công này.

Vào ngày 26/10, Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công đáp trả. Iran tuyên bố rằng các cơ sở quân sự của họ ở các tỉnh Ilam, Khuzestan cũng như thủ đô Tehran đã bị tấn công, mặc dù thiệt hại là hạn chế và hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công hầu hết các vũ khí của đối thủ.

Trong khi đó, Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết phản ứng của Iran trước cuộc tấn công của Israel sẽ diễn ra bất ngờ và vượt quá mọi sự mong đợi của Israel.

"Phản ứng trước cuộc tấn công mới của Israel sẽ mang tính quyết định và mạnh mẽ, với những hậu quả nằm ngoài tầm hiểu biết của đối thủ. Israel phải biết rằng họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì những hành động của mình. Từ giờ trở đi, Iran sẽ luôn sử dụng yếu tố bất ngờ trong các hoạt động chống Israel", ông nói thêm.

Trong khi đó, Esmaeil Kousari, một thành viên thuộc ủy ban an ninh quốc gia của quốc hội Iran tuyên bố rằng, phản ứng quân sự của Tehran đối với cuộc tấn công của Israel sẽ mạnh mẽ hơn đáng kể so với các cuộc tấn công trước đó, đồng thời sẽ có sự tham gia của các lực lượng thuộc "Trục Kháng chiến", ám chỉ các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn ở Trung Đông.