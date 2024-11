Iran sẽ trả đũa Israel bất ngờ "không thể tưởng tượng"

Tên lửa Iran tấn công Israel hồi đầu tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết phản ứng của Iran trước cuộc tấn công của Israel sẽ diễn ra bất ngờ và vượt quá mọi sự mong đợi của Israel.

"Phản ứng trước cuộc tấn công mới của Israel sẽ mang tính quyết định và mạnh mẽ, với những hậu quả nằm ngoài tầm hiểu biết của đối thủ. Israel phải biết rằng họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì những hành động của mình", ông cho biết.

"Từ giờ trở đi, Iran sẽ luôn sử dụng yếu tố bất ngờ trong các hoạt động chống Israel", ông nói thêm.

Theo ông Naeini, Israel "đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng Iran sợ tham gia vào chiến tranh và đối đầu trực tiếp với nước này". "Những người Israel có ấn tượng sai lầm rằng người dân Iran đã mệt mỏi vì sự kháng cự", ông nói.

Vào ngày 1/10, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Israel để trả đũa vụ ám sát các quan chức chủ chốt của Hamas, Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Israel đã cam kết sẽ đáp trả cuộc tấn công này.

Vào ngày 26/10, Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công đáp trả. Iran tuyên bố rằng các cơ sở quân sự của họ ở các tỉnh Ilam, Khuzestan cũng như thủ đô Tehran đã bị tấn công, mặc dù thiệt hại là hạn chế và hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công hầu hết các cuộc tấn công.

Ít nhất bốn quân nhân Iran cùng một thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Trong khi đó, Esmaeil Kousari, một thành viên của ủy ban an ninh quốc gia của Majlis Iran (quốc hội) tuyên bố rằng, phản ứng quân sự của Tehran đối với cuộc tấn công của Israel sẽ mạnh mẽ hơn đáng kể so với các cuộc tấn công trước đó, đồng thời sẽ có sự tham gia của các lực lượng thuộc "Trục Kháng chiến", các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn ở Trung Đông.

"Các lực lượng kháng chiến ở Trung Đông sẽ hợp nhất với lực lượng vũ trang của chúng tôi để đáp trả Israel", ông tuyên bố.