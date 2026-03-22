Iran nêu điều kiện cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz (Ảnh: AFP).

Đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), đồng thời là đặc phái viên của Iran tại Anh, ông Ali Mousavi, cho biết các tàu nước ngoài vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz nếu phối hợp với chính phủ Iran về các biện pháp an ninh và an toàn.

Ông nhấn mạnh các nghĩa vụ quốc tế phải đi kèm với việc tôn trọng “toàn vẹn lãnh thổ và các quyền của Iran”.

Ông cho biết thêm Iran sẵn sàng hợp tác với IMO và các quốc gia nhằm cải thiện an toàn hàng hải và bảo vệ các thủy thủ.

Nhà ngoại giao này nói thêm, eo biển Hormuz chỉ bị đóng đối với “đối thủ” của Iran. Tehran tuyên bố chỉ mở lại hoàn toàn Hormuz khi Mỹ và Israel ngừng các cuộc tấn công vào Iran.

“Con đường ngoại giao vẫn là ưu tiên của Iran. Tuy nhiên, việc chấm dứt hoàn toàn các hành động gây hấn cũng như xây dựng lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau còn quan trọng hơn”, ông Mousavi nói, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran là nguồn gốc của tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz.

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Iran nếu tuyến đường thủy này không được “mở hoàn toàn” trong vòng 48 giờ.

Cuộc xung đột kéo dài 3 tuần qua giữa Mỹ, Israel với Iran đã khiến phần lớn tàu thuyền không thể đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Điều này làm dấy lên nguy cơ một cú sốc năng lượng toàn cầu.