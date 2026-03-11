Mỹ cảnh báo hậu quả chưa từng thấy nếu Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Nếu Iran đã đặt bất kỳ thủy lôi nào ở eo biển Hormuz, chúng tôi muốn chúng được gỡ bỏ ngay lập tức”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/3.

Cảnh báo được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông Mỹ trong ngày cho biết tình báo Mỹ đã bắt đầu phát hiện dấu hiệu cho thấy Iran có thể đang chuẩn bị triển khai thủy lôi tại eo biển Hormuz.

“Nếu vì bất kỳ lý do nào mà các thủy lôi đã được đặt và không được gỡ bỏ ngay lập tức, hậu quả quân sự đối với Iran sẽ ở mức chưa từng thấy trước đây. Ngược lại, nếu họ gỡ bỏ những gì có thể đã được đặt, đó sẽ là một bước tiến lớn theo hướng đúng đắn”, ông Trump cảnh báo.

Sau đó, ông Trump xóa bài đăng và đăng lại vài phút sau, bổ sung thêm một dòng mới ở cuối.

“Chúng tôi đang sử dụng cùng công nghệ và năng lực tên lửa từng được triển khai chống lại các tổ chức buôn ma túy để vĩnh viễn loại bỏ bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng rải thủy lôi tại eo biển Hormuz”, ông viết.

Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết họ đã phá hủy nhiều tàu hải quân của Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi, gần eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đăng video về một số cuộc tấn công này trên mạng xã hội X.

Eo biển Hormuz được coi rộng rãi là điểm nghẽn vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới. Tuyến đường thủy này nằm giữa Iran ở phía bắc và Oman, Các tiểu vương quốc Ả rập ở phía nam.

Eo biển rộng khoảng 50km ở 2 đầu vào và ra, và thu hẹp xuống khoảng 33km ở điểm hẹp nhất. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, khoảng 20 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển này mỗi ngày trong năm 2025, tương đương gần 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển trên toàn cầu. Giá trị thương mại của tuyến đường này ước tính khoảng 600 tỷ USD mỗi năm.

Tuyến vận tải này không chỉ được Iran sử dụng mà còn phục vụ các nước xuất khẩu năng lượng lớn như Iraq, Kuwait, Qatar, Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Khoảng 3.000 tàu thuyền đi qua eo biển này mỗi tháng. Các nhà phân tích năng lượng cảnh báo, nếu hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gián đoạn kéo dài, giá dầu toàn cầu sẽ tăng mạnh và chi phí vận tải biển sẽ leo thang.

Tehran đã cảnh báo rằng họ có thể nhắm mục tiêu vào các tàu cố gắng đi qua tuyến đường thủy này. Tướng Iran Sardar Jabbari cho biết Tehran sẽ “không để một giọt dầu nào rời khỏi khu vực”, đồng thời Tehran cũng cảnh báo có thể “thiêu rụi” các tàu cố gắng quá cảnh qua eo biển.

Iran cũng tuyên bố chỉ ngừng phong tỏa eo biển Hormuz khi Mỹ và Israel chấm dứt chiến dịch tấn công nước này.