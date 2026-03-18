Iran tuyên bố "lằn ranh đỏ đã thay đổi", cảnh báo Mỹ - Israel

Khói bốc lên sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Bapco trên đảo Sitra ở Bahrain (Ảnh: Reuters).

Sau các cuộc tấn công vào cơ sở khí đốt tại Iran, Tehran tuyên bố “lằn ranh đỏ đã thay đổi”. Theo đó, Iran dường như phát tín hiệu mở màn cho một cuộc “chiến tranh kinh tế toàn diện” chống lại các “đối thủ” Mỹ và Israel, RT đưa tin.

Tehran cảnh báo tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng liên kết với Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu, nếu các cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công.

Người phát ngôn quân đội Iran cho biết các cơ sở năng lượng liên kết với Mỹ và Israel "sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn" sau cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu phía nam.

Theo hãng tin Tasnim của Iran, một số cơ sở dầu khí của Iran đã bị Mỹ và Israel tấn công hôm 18/3, đồng thời cho biết mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định.

Tasnim đã đề cập đến mỏ khí đốt tự nhiên South Pars và Asaluyeh, nơi có các cơ sở dầu khí.

Trong khi đó, hãng tin Fars của Iran cho biết đã nghe thấy "những tiếng nổ mạnh" từ nhiều nhà máy lọc dầu ở Asaluyeh.

Theo Fars, "một số bể chứa và cơ sở khí đốt ở các giai đoạn khác nhau" của nhà máy lọc dầu đã bị trúng bom.

Fars cho biết các nhân viên đã được sơ tán đến nơi an toàn và các đội cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với trang tin Axios rằng cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt South Pars của Iran đã được phối hợp và phê duyệt bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nếu thông tin trên được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở sản xuất dầu khí của Iran kể từ khi xung đột nổ ra.

Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào các mỏ khí đốt của Iran có thể dẫn đến “đòn trả đũa dữ dội từ phía Iran” và “gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu”.

“Sự leo thang này đã khiến Iran đe dọa tấn công các tài sản năng lượng trên khắp khu vực, góp phần làm giá dầu tăng mạnh”, Danny Citrinowicz, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Chương trình Iran và Trục Shiite tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, Israel, cho biết.

Chuyên gia Citrinowicz mô tả các cuộc tấn công là một “bước ngoặt rõ ràng”, đồng thời cho rằng động thái này có thể báo hiệu sự thay đổi trong tính toán của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Sự thay đổi này rất quan trọng. Trước đây, Tổng thống Trump dường như không muốn gây thiệt hại cho các tài sản quan trọng đối với sự phục hồi tương lai của Iran. Tuy nhiên, động thái này - bất chấp tác động có thể xảy ra đối với giá dầu và khí đốt toàn cầu - cho thấy một sự đánh giá lại”, chuyên gia nhận định.

Vì khí đốt tự nhiên của Iran gần như được tiêu thụ hoàn toàn trong nước, các cuộc tấn công ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất điện và khí đốt cho hàng triệu người dân Iran.

Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc khả năng kiểm soát cảng dầu chiến lược của Iran trên đảo Kharg nếu các tàu chở dầu vẫn bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư do Iran kiểm soát eo biển Hormuz.

Theo giới quan sát, một bước đi như vậy sẽ đòi hỏi binh sĩ Mỹ phải triển khai trực tiếp trên thực địa, tức là lực lượng Mỹ có thể phải đổ bộ và kiểm soát khu vực này.

Đảo Kharg được coi là trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran, xử lý tới khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này, nên nếu bị kiểm soát hoặc tê liệt, nền kinh tế Iran có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó, ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã san phẳng các cơ sở quân sự trên đảo Kharg, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục phá hủy hạ tầng dầu mỏ ở đây nếu Iran không chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz.