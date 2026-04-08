Tên lửa Iran vượt qua lưới lửa phòng không Israel đánh trúng mục tiêu ở Tel Aviv (Ảnh: AFP).

Mỹ - Israel và Iran ngừng bắn: Thế giới tạm thở phào nhẹ nhõm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 đăng thông báo trên mạng xã hội cho biết ông đã đồng ý dừng tấn công Iran trong thời hạn 2 tuần.

“Tôi đồng ý tạm dừng ném bom và tấn công Iran trong thời hạn 2 tuần. Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn hai chiều!”, Tổng thống Trump cho biết.

NBC dẫn lời nhiều quan chức Mỹ cho biết, Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ đã nhận được lệnh ngừng ngay lập tức các hoạt động tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Israel cũng đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran do Tổng thống Trump tuyên bố trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images).

Theo tuyên bố từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, Iran đã giành được “thắng lợi lớn” và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của nước này.

Cùng với đó, theo một tuyên bố trên kênh truyền hình nhà nước, Lãnh tụ Tối cao Iran đã chỉ thị tất cả các đơn vị quân đội ngừng bắn. “Đây không phải là kết thúc của chiến tranh nhưng tất cả các quân binh chủng nên tuân theo mệnh lệnh của Lãnh đạo tối cao và ngừng bắn”, tuyên bố cho biết.

Sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, người dân Iran đổ ra đường ăn mừng "chiến thắng" trước Mỹ và Israel (Video: RT).

Thế giới tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau hơn 1 tháng xung đột dữ dội, giá dầu đã giảm mạnh, các thị trường chứng khoán hồi phục tích cực.

Dù vậy, Iran tiếp tục tấn công các quốc gia Vùng Vịnh trong bối cảnh Mỹ và Iran chưa đưa ra thời gian cụ thể nào về việc lệnh ngừng bắn bắt đầu.

Cụ thể, còi báo động vẫn vang lên khắp Vùng Vịnh và ở Israel khi một số quốc gia ghi nhận các cuộc tấn công tên lửa vào rạng sáng 8/4, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã đồng ý với lệnh ngừng bắn 2 tuần với Iran. Cả Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đều thông báo đang nỗ lực đánh chặn các mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa.

Ngoài ra, Đài RT (Nga) cũng cho biết, Iran vẫn tiếp tục bắn tên lửa vào Israel, tập trung ở Tel Aviv và thành phố cảng Haifa.

Sau lệnh ngừng bắn, tên lửa Iran vẫn bay vào Tel Aviv, Israel rạng sáng 8/4 (Video: RT).

Ngược lại, một quan chức an ninh Israel nói với báo Times of Israel rằng Không quân nước này vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Iran bất chấp tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cáo buộc Iran phóng ít nhất 2 loạt tên lửa vào Israel sau khi thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​có hiệu lực.

Iran công bố vũ khí mới, phát cảnh báo chưa từng có tiền lệ

Ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn 2 tuần, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Seyyed Majid Mousavi, cho biết: “Giờ đây, giai đoạn mới của cuộc chiến đã bắt đầu, với các bệ phóng đôi mới cho tên lửa Fateh và Kheibar Shekan, tất cả các cuộc tấn công trước đây sẽ được tăng gấp đôi”.

Trong một tuyên bố thông báo về việc khởi động làn sóng thứ 99 của Chiến dịch Lời hứa Đích thực 4 (True Promise 4), IRGC nhắc lại rằng Iran “đã không và sẽ không bao giờ là bên khởi xướng các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự”.

Tuy nhiên, IRGC lần đầu tiên phát đi tuyên bố chưa từng có tiền lệ rằng họ “sẽ không ngần ngại trả đũa những hành động nhắm vào các cơ sở dân sự của Iran”.

Để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, lực lượng IRGC “sẽ gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng của Mỹ và các đối tác của họ đến mức họ sẽ bị tước đoạt nguồn dầu mỏ và khí đốt của khu vực trong nhiều năm tới”.

IRGC nói rằng các đồng minh khu vực của Washington cần nhận thức được thực tế là cho đến nay IRGC đã “thể hiện sự kiềm chế to lớn và thực hiện thận trọng trong việc lựa chọn các mục tiêu trả đũa, vì sự tôn trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp”. Tuyên bố nói thêm, lực lượng vũ trang Iran sẽ gạt bỏ tất cả những cân nhắc và sự tự kiềm chế đó kể từ bây giờ.

Những sự kiện đáng chú ý tính đến cuối ngày 7/4

Khi chỉ còn vài giờ nữa là đến hạn chót của tối hậu thư, Tổng thống Donald Trump hứa sẽ "phá hủy toàn bộ một nền văn minh" nếu ông không nhận được phản hồi từ Iran ở eo biển Hormuz trước 8h tối (giờ miền Đông Mỹ).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đáp trả bằng giọng điệu tương tự, cảnh báo về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Mỹ và đồng minh với hậu quả đối với toàn bộ ngành năng lượng khu vực, đặc biệt tuyên bố rằng các lệnh kiềm chế trước đó đã được dỡ bỏ.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 7/4 (Ảnh: Rybar).

Hạ tầng giao thông và quân sự của Iran bị tàn phá

Tại Iran, liên quân Mỹ - Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng giao thông và quân sự. Các hành lang đường sắt, cầu và khu vực thủ đô bị tấn công, đồng thời, ở phía nam, Mỹ tấn công Bandar Abbas và các mục tiêu trên đảo Kharg.

Trong khi đó, chương trình nghị sự của phương Tây được xây dựng xung quanh những tin đồn về tình trạng của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, những tin đồn này vẫn chưa được xác nhận. Với việc Iran tiếp tục kiểm soát đất nước, những ấn phẩm như vậy trông giống như một nỗ lực nhằm gây bất ổn tình hình trước một vòng leo thang mới.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 7/4 (Ảnh: Rybar).

Israel liên tục hứng đòn trả đũa

Tại Israel, các cuộc tấn công của Iran đã nhắm vào Gush Dan cũng như ở Tel Aviv và Ganei Tikva, sự tàn phá chủ yếu được cho là do mảnh vỡ. Trong khi đó, phía Iran, như thường lệ, phóng đại tác động, còn truyền thông Israel, ngược lại, giảm thiểu việc đưa tin - vì vậy bức tranh thực sự vẫn nằm đâu đó giữa kiểm duyệt và tuyên truyền.

Tại biên giới Li Băng - Israel, diễn biến không khác gì mấy so với những ngày trước đó. Các cuộc tấn công của Iran vào Israel càng dữ dội, Hezbollah càng hoạt động mạnh hơn. Trong 24 giờ qua, IDF đã tấn công miền Nam Li Băng và Beirut, đồng thời đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa vào miền Bắc Israel.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 7/4 (Ảnh: Rybar).

Còi báo động vẫn vang khắp Trung Đông

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran ở vịnh Ba Tư lần này nhắm vào Ả rập Xê út, nhắm vào các mục tiêu ở Jubail gây hư hại cho cơ sở hạ tầng hóa dầu.

Tại Iraq, tình hình cũng chưa tạm lắng. Lực lượng thân Iran tấn công căn cứ không quân Victoria, Tehran tuyên bố tấn công các vị trí ở Erbil và Sulaymaniyah, và Mỹ đáp trả bằng việc không kích vào các mục tiêu của lực lượng Hashd al-Shaabi.

Syria cuối cùng đã trở thành điểm trung chuyển cho cuộc chiến của các quốc gia khác. UAV của Iran, máy bay Israel và máy bay chiến đấu Mỹ đang đồng thời bay trên lãnh thổ nước này, và chính quyền Damascus không thể ngăn chặn hoặc thậm chí phản ứng hiệu quả.

Về mặt đối ngoại, các đồng minh và nước láng giềng của Iran đang cố gắng không can thiệp sâu hơn mức cần thiết vào cuộc xung đột.

Trong khi đó, Mỹ cũng đang đối mặt với những vấn đề nội bộ ngày càng gia tăng. Ông Trump đang đe dọa các nhà báo và tìm kiếm nguồn rò rỉ thông tin về chiếc F-15 bị bắn rơi, áp lực lên báo chí cho thấy Washington nhạy cảm như thế nào trước những thất bại trong các chiến dịch gần đây.

Tuy nhiên, một số sự kiện cũng cho thấy "mặt tối" của Iran. Trong chiến dịch giải cứu phi hành đoàn của chiếc F-15 bị bắn rơi, quân đội Mỹ đã có thể thiết lập một sân bay dã chiến sâu trong lãnh thổ Iran - cách Isfahan hàng chục km và gần các cơ sở trọng yếu.

Một dấu hiệu khác của vòng leo thang mới là việc triển khai một lữ đoàn pháo binh của Mỹ và các cuộc tấn công vào các cây cầu và đường sắt của Iran. Về cơ bản, họ đang cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần và cô lập trước các khu vực chiến sự tiềm năng.