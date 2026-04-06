Iran muốn chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ - Israel

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 6/4 tuyên bố Iran bác bỏ lệnh ngừng bắn tạm thời trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, cho rằng lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ cho phép các bên tạm dừng giao tranh và chuẩn bị cho việc tiếp tục xung đột.

“Chúng tôi kêu gọi chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn sự tái diễn của nó”, ông Baghaei nói.

Ông Baghaei nói thêm rằng Iran đã đưa ra phản hồi đối với các yêu cầu của Mỹ về việc chấm dứt xung đột và sẽ công bố “khi cần thiết”, đề cập đến danh sách 15 điểm mà Washington đã chuyển đến Tehran thông qua Pakistan.

Ông Baghaei mô tả đề xuất này là “quá mức, bất thường và phi logic”, đồng thời nói thêm rằng Iran “có kinh nghiệm rất cay đắng trong việc đàm phán với Mỹ”.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào cũng “hoàn toàn không tương thích với các tối hậu thư, hành vi phạm tội và lời đe dọa”, đề cập đến lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ném bom các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran nếu Tehran không mở eo biển Hormuz.

Ông Baghaei nhấn mạnh Tehran đã biết trước những gì mình muốn và những lằn ranh đỏ không thể vượt qua.

Trước đó, báo Times of Israel ngày 6/4 dẫn nguồn tin cho biết, một khung thỏa thuận để chấm dứt xung đột đã được Pakistan soạn thảo và trao đổi với cả Iran và Mỹ trong đêm qua.

Kế hoạch này phác thảo một cách tiếp cận 2 tầng với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, sau đó là một thỏa thuận toàn diện.

Trong khi đó, trang tin Axios ngày 5/4 cho biết Mỹ, Iran và các bên trung gian khu vực đang thảo luận về một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày như một phần của thỏa thuận 2 giai đoạn có thể dẫn đến việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Các quan chức Iran nhiều lần nói rằng Tehran đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn với những đảm bảo rằng họ sẽ không bị Mỹ và Israel tấn công một lần nữa. Họ cho biết Iran đã nhận được thông điệp từ các nhà trung gian, bao gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục leo thang, Tehran tiếp tục phong tỏa một phần Hormuz, tuyến đường huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây đã công khai thúc ép việc nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột, cảnh báo về những hậu quả nếu không đạt được lệnh ngừng bắn trong một khoảng thời gian ngắn. Ông đặt ra hạn chót cho Iran là ngày 7/4 để Iran mở lại eo biển Hormuz.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Iran cho biết Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho tàu thuyền tự do lưu thông để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, cảnh báo quân đội Iran sẽ tiến hành các cuộc tấn công "mạnh mẽ hơn và quy mô lớn hơn" vào các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông nếu các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự của Iran vẫn tiếp diễn.

"Chúng tôi đã cảnh báo ngay từ đầu rằng bất kỳ hành động xâm phạm nào vào các cơ sở dân sự sẽ bị đáp trả mạnh mẽ hơn nhằm vào lợi ích của đối phương ở bất cứ đâu trong khu vực. Trong trường hợp các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự tiếp diễn, những giai đoạn tiếp theo của hoạt động tấn công và trả đũa của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn nhiều và được thực hiện trên quy mô lớn hơn nhiều, trong khi thiệt hại và tổn thất của đối phương sẽ tăng lên gấp bội”, ông Zolfaghari nói.