Khoảng trống quyền lực sau khi quan chức an ninh số 1 của Iran bị ám sát

Ông Ali Larijani (Ảnh: Iran International).

Iran ngày 17/3 xác nhận ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và là một trong những điều phối viên an ninh trung tâm của chính phủ nước này - đã bị hạ sát trong một cuộc tấn công vào Tehran vào sáng cùng ngày.

Cuộc tấn công này chắc chắn gợi nhớ đến vụ sát hại tướng Qassem Soleimani - Chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - vào năm 2020. Cái chết của ông Soleimani không chỉ đơn giản là loại một vị chỉ huy tiếng tăm mà còn có nguy cơ làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Sự ra đi của ông Soleimani đã để lại một khoảng trống mà không người kế nhiệm nào có thể lấp đầy hoàn toàn.

Vai trò của ông Larijani lần này cũng tương tự như vậy. Là một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong hệ thống chính trị Iran, sự ra đi của ông Larijani không chỉ tạo ra khoảng trống quyền lực mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với khả năng điều phối chính sách của Tehran.

Ông Ali Larijani, 67 tuổi, là một trong những chính khách kỳ cựu và có ảnh hưởng nhất trong hệ thống chính trị Iran suốt nhiều thập kỷ qua. Sự nghiệp của ông bắt đầu trong Chiến tranh Iran-Iraq, nơi ông thăng tiến trong IRGC lên cấp bậc chuẩn tướng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, bao gồm Chủ tịch Quốc hội trong giai đoạn 2008-2020 và trước đó là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.

Ông còn đóng vai trò đặc biệt trong việc kết nối nhiều trung tâm quyền lực khác nhau, từ các cơ quan dân sự đến các thiết chế quân sự và an ninh, trong đó áp dụng lập trường đối đầu hơn đối với Mỹ - Israel và đảm nhận vai trò trung tâm trong việc định hình các hoạt động quân sự của IRGC.

Quyền lực của ông Larijani đến từ khả năng dung hòa các phe phái đối địch trong giới tinh hoa Iran, vừa duy trì quan hệ với IRGC trong khi vẫn giữ được sự độc lập nhất định với các nhóm theo đường lối cứng rắn. Điều này giúp ông đóng vai trò cầu nối giữa các phe phái và góp phần duy trì sự cân bằng trong nội bộ hệ thống chính trị.

Là cựu chủ tịch quốc hội, nhà đàm phán hạt nhân và thành viên của một gia đình giáo sĩ quyền lực, ông được kính trọng trong toàn bộ giới giáo sĩ, IRGC và bộ máy nhà nước. Điều đó khiến ông trở thành nhân vật quý giá trong những thời điểm khủng hoảng, khi sự đoàn kết quan trọng không kém gì vấn đề tư tưởng chính trị.

Trong giai đoạn gần đây, ông Larijani cũng tham gia vào các nỗ lực nhằm trì hoãn quá trình chuyển giao quyền lực liên quan tới Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei. Theo một số nhà phân tích, việc trì hoãn lựa chọn lãnh tụ tối cao mới có thể giúp Iran duy trì sự linh hoạt chiến lược trong bối cảnh hậu xung đột, đồng thời tránh những quyết định có thể hạn chế lựa chọn của nước này.

Ông Ali Larijani, cùng con trai Morteza và cận vệ thân cận, tướng Vahid Fateminejad, đều thiệt mạng trong cuộc không kích rạng sáng 17/3 (Ảnh: Iran Intl).

Ngoài ra, ông còn có ảnh hưởng đáng kể trong quan hệ quốc tế của Iran, đặc biệt với các đối tác như Trung Quốc và Nga, qua đó góp phần định hình các chiến lược đối ngoại của nước này trong nhiều năm. Ông Larijani đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và ủng hộ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc, trong đó có Mỹ.

Tháng 8/2025, ông được bổ nhiệm trở lại vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý trên chính trường sau một thời gian bị hạn chế tham gia các hoạt động chính trị. Trong cấu trúc quyền lực đa tầng của Iran, cơ quan này đóng vai trò cầu nối giữa quân đội và chính quyền dân sự, đồng thời là nơi hoạch định các chính sách an ninh và chiến lược quan trọng.

Vì vậy ông ALarijani từ lâu đã nằm trong danh sách các mục tiêu ưu tiên trong chiến lược tấn công nhằm làm suy yếu giới lãnh đạo Iran của Mỹ và Israel.

Đối với Israel, việc nhắm mục tiêu vào ông Larijani là một tín hiệu rõ ràng cho thấy quyết tâm phá vỡ cấu trúc nắm quyền của Iran, chứ không chỉ làm suy yếu năng lực quân sự của nước này, ngay cả khi Mỹ đang hướng nhiều hơn đến vấn đề sau.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn tìm kiếm một nhân vật có thể đóng vai trò trung gian hoặc lãnh đạo chuyển tiếp tại Iran, tương tự mô hình của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Tuy nhiên, việc ông Larijani bị ám sát đã làm suy giảm đáng kể khả năng xuất hiện một nhân tố có thể đảm nhận vai trò này trong ngắn hạn.

Các chuyên gia cho rằng, vụ việc này không chỉ là một đòn giáng về mặt nhân sự mà còn làm gia tăng những bất ổn trong nội bộ Iran. Trong bối cảnh nhiều nhân vật có ảnh hưởng đã bị loại khỏi đời sống chính trị hoặc không còn đóng vai trò tích cực, việc mất đi một nhân vật có khả năng dung hòa các phe phái như ông Larijani có thể khiến quá trình ra quyết định trở nên phức tạp hơn.

Ngoài ra, nó còn tác động đến tâm lý xã hội và niềm tin của người dân Iran đối với khả năng bảo đảm an ninh dành cho lãnh đạo cấp cao trong bối cảnh chiến sự ngày càng leo thang.