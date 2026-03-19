Iran tấn công hạ tầng năng lượng khắp Vùng Vịnh, cháy lớn ở Qatar

Cuộc chiến Mỹ - Israel - Iran leo thang (Ảnh: Reporter).

Bộ Nội vụ Qatar ngày 18/3 cho biết các đội Phòng vệ Dân sự đang ứng phó với một vụ cháy tại Ras Laffan, một cơ sở xử lý khí tự nhiên quan trọng và là trụ cột của nền kinh tế Qatar, “sau khi bị Iran nhắm mục tiêu”.

Trong một tuyên bố riêng, QatarEnergy xác nhận Ras Laffan đã bị tấn công bằng tên lửa, gây thiệt hại đáng kể. Công ty cho hay các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai ngay lập tức để khống chế các đám cháy, đồng thời khẳng định toàn bộ nhân viên đều đã được kiểm tra an toàn và không có thương vong nào xảy ra.

Bộ Ngoại giao Qatar cảnh báo, các cuộc tấn công như vậy là “sự leo thang nguy hiểm, vi phạm chủ quyền quốc gia và là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia cũng như sự ổn định của khu vực”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo trên bầu trời thủ đô Riyadh. Mảnh vỡ đã rơi xuống nhiều khu vực trong thành phố, tuy nhiên đánh giá ban đầu cho thấy không có thiệt hại.

Bộ này cũng thông báo đã đánh chặn 2 máy bay không người lái, trong đó có một chiếc đang hướng tới một cơ sở khí đốt tại tỉnh phía Đông. Máy bay không người lái đã bị phá hủy mà không gây thiệt hại.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các đối thủ của Iran nên “chờ đợi hành động mạnh mẽ” từ lực lượng vũ trang nước này, sau những gì Tehran mô tả là các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ.

Iran cáo buộc Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí của nước này, bao gồm mỏ khí đốt South Pars, mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới.

Một nguồn tin Israel cho biết, Israel đã tấn công cơ sở Asaluyeh ở tây nam Iran. Một quan chức Israel khác nói rằng cuộc tấn công của Israel nhằm vào mỏ khí South Pars với sự phối hợp của Mỹ.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là những cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu và khí tự nhiên của Iran trong cuộc xung đột nổ ra từ ngày 28/2 này. Tuần trước, Israel đã tấn công một số kho nhiên liệu của Iran.

IRGC cho biết các đối thủ đã “vi phạm một phần cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran” và nhắc lại các cảnh báo trước đó về việc sẽ trả đũa nếu các cơ sở năng lượng, khí đốt hoặc kinh tế của Iran bị nhắm mục tiêu.

Sau các cuộc tấn công đó, Iran tuyên bố “lằn ranh đỏ đã thay đổi”. Theo đó, Iran dường như phát tín hiệu mở màn cho một cuộc “chiến tranh kinh tế toàn diện” chống lại các “đối thủ” Mỹ và Israel.

Tuyên bố cho biết Iran coi việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt liên quan đến Mỹ và Israel là “hợp pháp” và sẽ đáp trả “ngay khi có cơ hội đầu tiên”.

IRGC cũng kêu gọi sơ tán nhân viên và người dân gần một số cơ sở dầu mỏ tại Ả rập Xê út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, làm dấy lên lo ngại về các đợt tấn công tiếp theo.

Các diễn biến này đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong căng thẳng khu vực khi cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ngày càng bị cuốn vào xung đột, làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu và sự ổn định khu vực.