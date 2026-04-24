Iran miễn phí quá cảnh qua eo biển Hormuz cho những nước nào?

Tàu di chuyển trên eo biển Hormuz hôm 22/4 (Ảnh: Reuters).

Đại sứ Iran tại Moscow, ông Kazem Jalali, cho biết các trường hợp ngoại lệ đã được cấp, mặc dù chưa rõ quyết định trong tương lai sẽ như thế nào.

“Chúng tôi đã cấp miễn trừ cho một số quốc gia. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tới”, ông nói.

Đại sứ Kazem Jalali đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Iran đang làm việc hết mình trong nỗ lực áp dụng các cơ chế miễn trừ này cho những nước thân thiện như Nga.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những quốc gia nào khác được miễn trừ như vậy, ngoài Nga.

Tehran đang xem xét áp phí quá cảnh qua eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, với lý do bù đắp chi phí đảm bảo an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran đồng thời tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được dỡ bỏ hoàn toàn.

Iran đã cho thấy việc kiểm soát chặt chẽ hơn của mình đối với eo biển Hormuz trong ngày 23/4 bằng một đoạn video cho thấy các binh sĩ đặc nhiệm trên một xuồng cao tốc đột kích một tàu chở hàng khổng lồ sau khi các cuộc đàm phán hòa bình đổ vỡ, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ mối đe dọa từ "những con tàu nhỏ bé nhưng khôn ngoan" của Iran và nói với các phóng viên rằng, ông tin Tehran muốn đạt được một thỏa thuận nhưng "giới lãnh đạo của họ đang trong tình trạng hỗn loạn".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông không vội vàng đạt được thỏa thuận, nhưng nếu Iran không muốn, "tôi sẽ kết thúc nó bằng hành động quân sự".

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc cùng ngày 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng việc Washington phong tỏa các cảng của Iran đang “mở rộng và mang tính toàn cầu”, đồng thời khẳng định “không ai có thể đi từ eo biển Hormuz tới bất kỳ nơi nào trên thế giới nếu không có sự cho phép của Hải quân Mỹ”.

Trong khuôn khổ nỗ lực đó, Mỹ đã áp đặt một lệnh phong tỏa "kiên cố như thép", ngày càng mạnh hơn theo từng ngày. Từ vịnh Oman tới các đại dương rộng lớn, hải quân của chúng tôi đang thực thi lệnh phong tỏa này mà không do dự hay xin lỗi”.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cũng tiết lộ rằng tàu khu trục USS Spruance đã bắn 5 phát cảnh cáo vào tàu container Touska của Iran trước khi tiến hành bắt giữ.