Tổng thống Trump nêu điều kiện tiên quyết cho thỏa thuận hòa bình với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể đạt được thỏa thuận với Iran "ngay bây giờ", nhưng ông muốn đây phải là thỏa thuận "vĩnh viễn", chứ không phải tạm thời.

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, trong khi Iran cũng tuyên bố kiểm soát khu vực này.

"Chúng ta hoàn toàn kiểm soát eo biển... Họ đã định mở cửa eo biển 3 ngày trước. Họ đến gặp chúng ta và nói: “Chúng tôi sẽ đồng ý mở cửa eo biển”. Tất cả mọi người trong đội ngũ của tôi đều vui mừng. Ai cũng vui mừng, ngoại trừ tôi", ông Trump cho biết.

"Tôi nói... nếu mở cửa eo biển, điều đó có nghĩa là họ sẽ kiếm được 500 triệu USD mỗi ngày”. Tôi không muốn họ kiếm được 500 triệu USD mỗi ngày cho đến khi họ giải quyết xong vấn đề”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump khẳng định Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân và coi việc Iran chuyển giao uranium làm giàu là điều kiện tiên quyết quan trọng cho một thỏa thuận hòa bình.

Chính quyền Tổng thống Trump coi việc Iran tiến tới chế tạo vũ khí hạt nhân là "lằn ranh đỏ". Do vậy, một trong những mục tiêu của Mỹ là xóa bỏ kho uranium làm giàu cao của Iran.

Ông Trump cho biết, Mỹ sẽ thu giữ kho uranium làm giàu cao của Iran bằng cách này hay cách khác. Ông cảnh báo, nếu Iran không hợp tác với Mỹ để thu hồi uranium làm giàu, Washington sẽ thực hiện một biện pháp khác mà ông cho là “không thân thiện” với Tehran.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông nói rằng Mỹ có thể dễ dàng thu giữ uranium ở Iran và đưa về Mỹ. Ông cho hay, Iran đã đồng ý bàn giao uranium làm giàu cao cho Mỹ.

Ông Trump khẳng định việc này sẽ không có sự tham gia của bộ binh Mỹ. Tuy nhiên, khi được hỏi ai sẽ là người thay mặt Mỹ để thu giữ số vật liệu này, ông chỉ nói chung chung rằng: "Người của chúng ta, cùng với người Iran, sẽ hợp tác để lấy nó. Và sau đó chúng ta sẽ đưa nó về Mỹ”.

Trong khi đó, các quan chức Iran, bao gồm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghei, nhiều lần tuyên bố mạnh mẽ rằng Iran sẽ không chuyển giao uranium làm giàu cho bất kỳ nước nào, đặc biệt là Mỹ. Giới chức Iran gọi những đề xuất của Mỹ là "không thể chấp nhận được".

Theo hãng tin ISNA, ông Baghei nói rằng trong các vòng đàm phán trước đây, các cuộc thảo luận tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, nhưng điều này không còn khả thi trong hoàn cảnh hiện tại. Ông nhấn mạnh vấn đề chính hiện nay là chấm dứt xung đột theo cách đáp ứng được lợi ích của Tehran.

Iran cũng chưa đồng ý với đề nghị của Moscow về việc Nga sẽ tiếp nhận số uranium đó để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày 23/4 tuyên bố, bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ cũng phải dẫn đến hòa bình lâu dài, công nhận các quyền chính đáng của Tehran, bồi thường thiệt hại và có các bảo đảm chống lại sự gây hấn mới.

Trong các tuyên bố mới đây, giới chức Iran cũng nêu rõ sẽ chưa đàm phán chừng nào Mỹ còn phong tỏa các cảng của Iran.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ông không muốn bị hối thúc trong việc kết thúc cuộc chiến với Iran. Ông đã thông báo lệnh ngừng bắn đến khi nào Iran đệ trình các đề xuất thống nhất và hoàn tất đàm phán.