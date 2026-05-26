Mỹ tấn công tàu và trận địa tên lửa Iran, nổ liên tiếp gần eo biển Hormuz

Truyền thông Iran đưa tin, cuộc tấn công của chiến đấu cơ Mỹ vào các tàu của Iran diễn ra hôm 25/5 ở phía nam Đảo Larak, thuộc đoạn hẹp nhất của eo biển Hormuz - khu vực hiện vẫn nằm dưới lệnh phong tỏa kép từ cả phía Mỹ và Iran. Theo trang tin SNN, ít nhất 3 thủy thủ Iran đã thiệt mạng.

Al Jazeera dẫn lời một quan chức Iran cho biết IRGC đã nhắm mục tiêu vào một con tàu chưa rõ danh tính sau khi các máy bay phản lực của Mỹ tấn công tàu của IRGC. Nguồn tin nói thêm rằng nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy gần Bandar Abbas, nơi đặt một căn cứ hải quân của Iran.

IRGC cho biết trong một tuyên bố ngắn vào rạng sáng 26/5 rằng 3 tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thành phố cảng Bandar Abbas, tuy nhiên hiện chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân các vụ nổ này.

Theo IRGC, một vụ nổ xảy ra gần sân bay Bandar Abbas và “hệ thống phòng không của Iran tại Bandar Abbas đã được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu thù địch”.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars News của Iran dẫn lời các nhân chứng cho biết, các vụ nổ tương tự cũng xuất hiện tại khu vực vịnh Ba Tư, đoạn gần Sirik và Jask.

Trước đó, các báo cáo cho biết lực lượng vũ trang Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) thù địch tại khu vực vịnh Ba Tư.

Bandar Abbas nằm ở miền nam Iran, nơi đặt một căn cứ hải quân và không quân then chốt của Iran, sở hữu vị trí địa - chiến lược đặc biệt quan trọng dọc theo eo biển Hormuz.

Cuộc tấn công diễn ra vào đúng thời điểm các nhà đàm phán Mỹ và Iran vừa đặt chân đến Qatar với hy vọng thúc đẩy các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh khu vực eo biển Hormuz.

"Các lực lượng Mỹ hôm nay đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền Nam Iran nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng tôi trước các mối đe dọa từ phía lực lượng Iran", người phát ngôn của CENTCOM, ông Timothy Hawkins, cho biết khi được hỏi về các vụ nổ được báo cáo xung quanh eo biển Hormuz.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với tàu thuyền đến từ "các quốc gia thù địch" để đáp trả các cuộc không kích do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2. Đáp lại, tháng trước, Mỹ cũng đã công bố lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Lệnh đình chiến mong manh đạt được giữa Mỹ và Iran vào ngày 8/4 phần lớn vẫn được duy trì, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump liên tục dọa sẽ tái khởi động chiến dịch ném bom trừ khi Iran đồng ý với các yêu cầu của ông.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump đề nghị Iran bàn giao số uranium đã làm giàu mức độ cao. Ông vạch ra các kế hoạch nhằm tiêu hủy số uranium trên, tuyên bố rằng vật liệu này sẽ được vận chuyển đến Mỹ, xử lý ngay tại chỗ hoặc chuyển đến một địa điểm khác.

“Số uranium đã làm giàu (bụi hạt nhân) sẽ ngay lập tức được bàn giao cho Mỹ để mang về nước và tiêu hủy hoặc, tốt hơn là, phối hợp và hiệp đồng với Iran để tiêu hủy ngay tại chỗ, hoặc tại một địa điểm chấp nhận được khác, với sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc cơ quan tương đương, đối với quy trình và sự kiện này", ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social vào hôm 25/5.

Tuần trước, ông Trump từng phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ trong việc thu hồi số uranium đã làm giàu của Iran. “Chúng ta có thể sẽ tiêu hủy nó sau khi thu hồi được, nhưng chúng ta sẽ không để họ giữ nó”, ông Trump phát biểu. Tuy nhiên, tuyên bố mới lại thể hiện sự cởi mở đối với việc để Tehran tham gia vào quy trình đó.