Mỹ tăng tốc chiến dịch tấn công Iran trước khi cạn kiệt đạn dược?

Một tên lửa hành trình tấn công mặt đất RGM-109 Tomahawk được phóng đi nhắm mục tiêu Iran hôm 28/2 (Ảnh: USN).

Mỹ đang đối mặt với áp lực

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/3 nhận định, chiến dịch không kích có thể kéo dài vài tuần “tới khi đạt các mục tiêu đề ra” hoặc lâu hơn.

Tuy nhiên, báo Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia bình luận, quân đội Mỹ đang đối mặt với một áp lực ngầm nhưng nghiêm trọng: kho vũ khí - đặc biệt là tên lửa đánh chặn phòng không - đang cạn kiệt nhanh hơn tốc độ bổ sung. Và thực tế kho đạn dược đang cạn dần sẽ là yếu tố quyết định liệu tuyên bố đó của ông Trump có thể được thực hiện hay không.

Khi vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ trình bày với Tổng thống Trump về những rủi ro trong việc phát động một cuộc tấn công lớn và kéo dài vào Iran, một trong những vấn đề ông nêu ra là kho dự trữ đạn dược.

Giờ đây, cảnh báo đó đang trở thành thực tế và buộc Mỹ chạy đua để loại bỏ lực lượng tên lửa và UAVi của Iran trước khi họ hết tên lửa đánh chặn để chống lại sự trả đũa của Tehran, các quan chức và nhà phân tích cho biết.

Quy mô chính xác của kho dự trữ tên lửa đánh chặn phòng không Mỹ - điều mà Lầu Năm Góc gọi là "độ sâu kho vũ khí" - được giữ bí mật. Tuy nhiên, các cuộc xung đột liên tiếp với Iran và các lực lượng dân quân thân Tehran tại Trung Đông đã làm giảm đáng kể nguồn cung tên lửa cho các hệ thống phòng không trong khu vực.

Kể từ sáng 28/2 theo giờ Tehran, Mỹ và Israel liên tục không kích các mục tiêu gồm bệ phóng tên lửa, các cơ sở quân sự và sân bay của Iran.

Một lý do khiến Washington và Tel Aviv quyết định tấn công phủ đầu là nhằm làm suy yếu khả năng trả đũa bằng tên lửa và UAV của Iran, một quan chức cấp cao cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ các cuộc tấn công sẽ kéo dài bao lâu nhưng trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 28/2, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh: "Các cuộc ném bom dữ dội và chính xác sẽ tiếp tục không gián đoạn trong suốt tuần hoặc chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu hòa bình trên khắp Trung Đông và thế giới".

Phản ứng trả đũa của Iran sau đó khiến cả Trung Đông rơi vào hỗn loạn hơn so với cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6/2025 khi Tehran phóng hơn 500 tên lửa và nhiều UAV tấn công hơn nữa.

Việc lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bị hạ sát trong một cuộc không kích có thể đẩy nhanh việc kết thúc xung đột, mặc dù vẫn chưa rõ ai sẽ kế nhiệm ông.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng của họ đã "thực hiện thành công cuộc phòng thủ chống lại hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran" dù thừa nhận một số đã bắn trúng mục tiêu, đặc biệt tại các quốc gia vùng Vịnh Arab gần Iran. "Xung đột vẫn chưa kết thúc và sẽ còn nhiều cuộc tấn công nữa từ cả hai phía", theo CENTCOM.

Hình ảnh được cho là F-15 Mỹ rơi ở Kuwait sáng nay 2/3

Thách thức của Mỹ và Israel

“Một trong những thách thức là việc có thể sử dụng hết vũ khí đạn dược rất nhanh”, chuyên gia Kelly Grieco tại trung tâm nghiên cứu Stimson Center, người từng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Chỉ huy và Tham mưu Không quân, cho biết và nhận định, “chúng ta đang sử dụng chúng nhanh hơn tốc độ thay thế".

Hệ thống phòng không THAAD đã được triển khai đến Israel vào năm 2024, cùng với binh sĩ Mỹ để vận hành, khi chính quyền Tổng thống Joe Biden lúc đó muốn tìm cách bảo vệ quốc gia này khỏi Iran.

Một hệ thống THAAD cũng đã được triển khai đến Jordan, nơi đang có nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ đóng quân. Mối quan ngại lớn đối với Lầu Năm Góc là duy trì đủ số lượng tên lửa đánh chặn cho hệ thống THAAD, bởi loại vũ khí này cũng đang được vận hành tại Hàn Quốc và Guam để răn đe Triều Tiên và Trung Quốc.

Lầu Năm Góc cũng đang chạy đua để bổ sung kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot và SM, vốn cũng có khả năng bắn hạ các mối đe dọa trên không và được sử dụng để phòng thủ chống lại tên lửa và UAV của Iran. Tên lửa Patriot tiêu diệt các mối đe dọa bay thấp, trong khi SM-3 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài tầng khí quyển cũng đang trong tình trạng thiếu hụt và cần được bổ sung khẩn cấp.

Tên lửa đánh chặn phòng không không phải là loại vũ khí duy nhất đang thiếu hụt. Mỹ còn đang tiêu thụ nhanh tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ biển (TLAM) và các loại vũ khí phóng từ máy bay để tấn công mục tiêu ở Iran. Điều này diễn ra ngay sau "Chiến dịch Rough Rider" năm 2025 khi Lầu Năm Góc đã dùng vũ khí tầm xa chính xác để tấn công lực lượng Houthi tại Yemen.

"Chính quyền Tổng thống Trump đã phóng tên lửa TLAM với tốc độ phi thường trong các chiến dịch toàn cầu, ở Trung Đông chống Iran và lực lượng Houthi cũng như ở Nigeria vào Giáng sinh năm ngoái", bà Becca Wasser, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS) cảnh báo.

Đây chính là những loại vũ khí rất phù hợp để tấn công cơ sở hạ tầng và sẽ được cần đến nhiều nhất trong giai đoạn đầu của một cuộc xung đột tiềm tàng với các đối thủ ngang hàng.

Theo chuyên gia Wasser, để bù đắp cho sự hao hụt này, Lầu Năm Góc sẽ phải tăng gấp đôi việc mua sắm và sản xuất.

Tên lửa Patriot của Mỹ gặp sự cố khi Iran tấn công căn cứ tại Qatar

Israel cũng đối mặt khó khăn tương tự

Một diễn biến sẽ giúp giảm bớt áp lực lên nguồn cung cấp vũ khí tấn công của Mỹ là vai trò của quân đội Israel, lực lượng được cho là đã thực hiện phần lớn các đòn nhắm vào giới lãnh đạo quân sự Iran.

Nhưng Israel cũng lo ngại về nguồn cung cấp đạn dược của mình. Một quan chức Mỹ khác cho biết, Tel Aviv đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn Arrow 3 cũng như tên lửa phóng từ máy bay, loại vũ khí mà Israel đã sử dụng để phá hủy các bệ phóng tên lửa Iran cả trong chiến dịch đang diễn ra và chiến dịch vào mùa hè 2025, cũng như tấn công các lãnh đạo Hamas ở Qatar năm ngoái.

Ông Jonathan Conricus, cựu phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel và hiện là nghiên cứu viên cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ, cho biết bản thân chưa thực sự ấn tượng với số lượng tên lửa mà Iran đã phóng được cho đến nay. "Cuối cùng thì mọi chuyện đều quy về con số. Chúng ta sẽ có bao nhiêu tên lửa tấn công và đánh chặn so với số lượng bệ phóng và tên lửa mà họ có thể triển khai và khai hỏa", ông đặt câu hỏi.

Mỹ đã chuyển một lượng lớn tên lửa và tên lửa đánh chặn đến các khu vực, bao gồm cả từ các đối tác sở hữu những loại tương tự. Một quan chức Mỹ cho biết, nếu chiến tranh kéo dài và cần thêm tên lửa đánh chặn, Lầu Năm Góc sẽ cần phải quyết định xem có nên rút bớt kho dự trữ tên lửa đánh chặn tại Thái Bình Dương để điều chuyển sang Trung Đông hay không - một quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng răn đe ở khu vực Đông Bắc Á.