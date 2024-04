Iran, Israel "đấu khẩu" gay gắt tại Liên Hợp Quốc

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan chiếu đoạn video về các cuộc tấn công tên lửa trong cuộc họp về tình hình Trung Đông tại trụ sở Liên hợp quốc ở Mỹ hôm 14/4 (Ảnh: Reuters).

"Mặt nạ đã được tháo ra. Iran, nước tài trợ khủng bố số một toàn cầu, đã phơi bày bộ mặt thật của mình là bên gây bất ổn cho khu vực và thế giới", Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an hôm 14/4.

Ông Erdan nói rằng "mặt nạ phải được tháo ra và găng tay phải được đeo vào", đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an "hành động".

Nhà ngoại giao Israel yêu cầu Hội đồng Bảo an chỉ định Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là một "tổ chức khủng bố" và "áp đặt mọi biện pháp trừng phạt có thể đối với Iran trước khi quá muộn".

Đặc biệt, ông đề cập đến cơ chế cho phép các thành viên của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thỏa thuận mà Mỹ đã rút khỏi vào năm 2018, áp dụng lại các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

"Với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an, chúng tôi có trách nhiệm chung để đảm bảo rằng Iran tuân thủ các nghị quyết của hội đồng và chấm dứt hành vi vi phạm hiến chương", Phó Đại sứ Mỹ Robert Wood cho biết.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, trong những ngày tới, Washington sẽ "tìm kiếm các biện pháp bổ sung để buộc Iran phải chịu trách nhiệm".

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an được triệu tập sau cuộc tấn công chưa từng có của Tehran vào Israel trong đêm 13/4. Iran đã phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái từ lãnh thổ nước này về phía Israel.

Iran tuyên bố đáp trả vụ tấn công mà nước này cho rằng do Israel thực hiện nhằm vào đại sứ quán của Iran ở Syria hồi đầu tháng. Cuộc tấn công đã khiến 7 sĩ quan quân đội Iran, trong đó có 2 tướng cấp cao, thiệt mạng.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an trong cuộc họp về tình hình Trung Đông tại trụ sở Liên hợp quốc ở Mỹ hôm 14/4 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani khẳng định nước này đang thực hiện "quyền tự vệ vốn có của mình".

"Hội đồng Bảo an đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Do đó, Iran không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả", ông Iravani tuyên bố.

Ông Iravani khẳng định Iran "không tìm cách leo thang hay chiến tranh" nhưng sẽ đáp trả bất kỳ "mối đe dọa hoặc sự gây hấn nào".

Ông cũng chỉ trích Israel. "Đã đến lúc Hội đồng Bảo an phải gánh vác trách nhiệm của mình và giải quyết mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và an ninh quốc tế", ông Iravani nói.

Theo nhà ngoại giao Iran, Hội đồng Bảo an phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp và trừng phạt để buộc Israel chấm dứt việc gây tổn thất đối với người dân ở Dải Gaza.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế, nói rằng "cả khu vực và thế giới đều không thể chịu đựng thêm chiến tranh".

"Bây giờ là lúc phải xoa dịu và giảm căng thẳng", ông Guterres nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo toàn bộ khu vực đang đối mặt với nguy cơ xung đột tàn khốc sau các sự kiện.

Trong khi "lên án mạnh mẽ" cuộc tấn công quy mô lớn của Iran vào Israel, ông Guterres cũng lên án vụ đánh bom vào các tòa nhà lãnh sự của Tehran ở Syria, đồng thời kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch".

"Đã đến lúc phải lùi lại khỏi bờ vực. Điều quan trọng là phải tránh mọi hành động có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông", tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố.