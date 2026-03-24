Mỹ cân nhắc đưa 3.000 lính dù đến Trung Đông

Lính dù Mỹ (Ảnh: NYT).

New York Times dẫn lời các quan chức quân sự của Mỹ ngày 23/3 cho hay, Mỹ được cho là đang cân nhắc khả năng triển khai một lữ đoàn tác chiến từ Sư đoàn Dù 82 của Lục quân, cùng một số thành phần thuộc bộ tham mưu sư đoàn, để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran.

Các lực lượng tác chiến từ “Lực lượng Phản ứng Nhanh” của Sư đoàn Dù 82, một lữ đoàn khoảng 3.000 binh sĩ, có khả năng triển khai tới bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vòng 18 giờ. Những lực lượng này có thể được sử dụng để kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran.

Nếu Tổng thống Donald Trump cho phép binh sĩ Mỹ kiểm soát hòn đảo, một khả năng khác đang được xem xét là một cuộc tấn công với khoảng 2.500 quân từ Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31, lực lượng đang trên đường tới khu vực.

Sân bay trên đảo Kharg đã bị hư hại trong các đợt không kích gần đây của Mỹ, vì vậy các cựu chỉ huy Mỹ cho rằng nhiều khả năng ban đầu Mỹ sẽ đưa Thủy quân Lục chiến vào trước, bởi các kỹ sư của họ có thể nhanh chóng sửa chữa sân bay và các cơ sở hạ tầng hàng không khác. Khi sân bay được sửa chữa, Không quân Mỹ có thể bắt đầu vận chuyển trang thiết bị và vật tư, cũng như binh sĩ nếu cần, bằng máy bay C-130.

Trong kịch bản đó, có khả năng lực lượng từ Sư đoàn Dù 82 sẽ tăng cường cho Thủy quân Lục chiến. Ưu điểm của việc sử dụng lính dù là họ có thể đến nơi chỉ sau một đêm. Nhược điểm là họ không mang theo các trang bị hạng nặng, như xe bọc thép dày, vốn có thể giúp bảo vệ nếu lực lượng Iran phản công, các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức cho biết.

Thủy quân Lục chiến thiếu khả năng duy trì và sức bền lâu dài như lực lượng của Sư đoàn Dù 82, lực lượng có thể được sử dụng để thay thế Thủy quân Lục chiến sau đợt tấn công ban đầu vào hòn đảo.

Thành phần bộ chỉ huy từ Sư đoàn Dù 82 sẽ được sử dụng như một sở chỉ huy cấp dưới để lập kế hoạch nhiệm vụ và điều phối trong một chiến trường ngày càng trở nên phức tạp. Vào đầu tháng 3, Lục quân đã bất ngờ hủy việc tham gia của bộ chỉ huy khoảng 300 người này trong một cuộc tập trận tại Trung tâm Huấn luyện sẵn sàng tác chiến liên hợp ở Fort Polk, bang Louisiana.

Các quan chức Lục quân cho biết họ đã đưa ra quyết định giữ thành phần chỉ huy của sư đoàn tại Fort Bragg, bang North Carolina, đề phòng trường hợp Lầu Năm Góc ra lệnh điều động lữ đoàn sẵn sàng tới Trung Đông. Bộ chỉ huy không muốn rơi vào tình trạng ở sai vị trí khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Việc hủy bỏ này trước đó đã được Washington Post đưa tin.