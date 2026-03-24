Iran nói sẽ "đàm phán bằng đòn tập kích", nêu điều kiện chấm dứt chiến sự

Tên lửa Iran rời bệ phóng (Ảnh: PressTV).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thông báo đã tiến hành đợt tấn công thứ 78 trong chiến dịch trả đũa đang diễn ra, nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm của Israel như Dimona, Tel Aviv và Eilat, cũng như một số căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Iran khẳng định sẽ đàm phán với các đối thủ của họ bằng "các đòn tập kích mang lại tác động" trong thời gian tới.

Trong một tuyên bố hôm 23/3, IRGC mô tả giai đoạn mới nhất của chiến dịch là một bước phát triển quan trọng, với các loạt tên lửa bắn vào mục tiêu đối phương. Theo tuyên bố, giai đoạn này “đã thiết lập một dấu mốc riêng biệt trong dòng thời gian của cuộc chiến”.

Theo IRGC, các mục tiêu tại cảng Eilat, Dimona và phía bắc Tel Aviv đã bị tấn công bằng các hệ thống tên lửa Emad và Qadr mang nhiều đầu đạn, cùng với UAV cảm tử.

Đây là lần thứ 2 mà Iran tấn công Dimona, chỉ vài ngày sau đợt phản công trước đó khiến hơn 200 người bị thương tại thành phố này và thành phố Arad gần đó. Dimona là khu vực Israel đặt cơ sở hạt nhân quan trọng được bảo vệ nghiêm ngặt.

IRGC cho biết thêm rằng một số căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực cũng nằm trong mục tiêu của đợt tấn công thứ 78.

IRGC lưu ý rằng phần lớn các đơn vị chiến đấu của lực lượng này, cũng như hàng triệu thành viên của lực lượng tình nguyện Basij, vẫn chưa tham chiến, đồng thời cảnh báo rằng nếu họ tham gia, xung đột sẽ leo thang mạnh mẽ và khiến tình hình trở nên phức tạp hơn đối với các đối thủ.

IRGC cũng cảnh báo rằng mọi nỗ lực của đối phương nhằm bù đắp tổn thất hoặc thay đổi cục diện chiến sự sẽ không bị bỏ qua, khẳng định các cuộc tập kích của Iran sẽ giáng xuống “trong chớp mắt” đối với những bên lập kế hoạch, thực hiện và ủng hộ bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Chiến dịch trả đũa của Tehran bắt đầu không lâu sau khi Israel và Mỹ tiến hành đợt tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng trước.

Trong khi đó, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết Tehran sẽ không chấm dứt xung đột cho đến khi toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với nước này được dỡ bỏ.

“Cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi mọi thiệt hại đối với Iran được bồi thường và các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Đồng thời, chúng tôi muốn có các bảo đảm quốc tế về việc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Đây là quyết định của người dân, Lãnh tụ Tối cao và lực lượng vũ trang của chúng tôi”, hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Rezaei đưa tin.

Trong một diễn biến khác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có các cuộc đàm phán với Iran. Phía Iran cho rằng Tehran không tiến hành bất kỳ cuộc thương lượng nào với Washington trong suốt 24 ngày kể từ khi chiến sự nổ ra.

“Lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran về eo biển Hormuz và các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến bị áp đặt vẫn không thay đổi”, ông Esmaeil Baghaei nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump đã đặt thời hạn 48 giờ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz chiến lược, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các nhà máy điện của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ ngày 23/3 cho biết ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc tạm dừng mọi kế hoạch tấn công, đồng thời khẳng định rằng các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra.