Iran kêu gọi các nước Hồi giáo ở Trung Đông lập cấu trúc an ninh riêng

“Chúng tôi sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề với các bạn. Để bảo đảm hòa bình trong khu vực, chúng tôi đề xuất thành lập một cấu trúc an ninh tại Trung Đông, bao gồm các quốc gia Hồi giáo, nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh”, ông Pezeshkian phát biểu trong thông điệp nhân dịp Năm mới Iran.

Tổng thống cho rằng các quốc gia Trung Đông không cần sự hiện diện của “các thế lực bên ngoài”.

Ngoài ra, ông Pezeshkian nói rằng Mỹ và Israel không có lý do để tập kích Lãnh tụ Tối cao Iran quá cố Ali Khamenei. “Họ đã khiến lãnh đạo tôi và các chỉ huy của chúng tôi thiệt mạng mà không có bất kỳ lý do hay logic nào”, ông Pezeshkian phát biểu.

Ông khẳng định Iran coi các nước Hồi giáo là anh em. “Chúng tôi không có ý định bất đồng với các quốc gia Hồi giáo; chúng tôi không tìm kiếm xung đột hay chiến tranh với các nước Hồi giáo. Họ là anh em của chúng tôi", ông Pezeshkian nói, đồng thời cho rằng một thế lực, thông qua các phương thức và hành động của mình, đứng sau những mâu thuẫn giữa người Hồi giáo.

“Chúng tôi chưa bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân. Mỗi khi chúng tôi gặp Lãnh tụ quá cố Sayyed Ali Khamenei cùng các thành viên Hội đồng Quốc phòng và các chỉ huy, ông ấy luôn khẳng định dứt khoát rằng vũ khí hạt nhân bị cấm về mặt tôn giáo”, Tổng thống Iran nói.

“Không một quan chức nào Iran có thể tiến tới phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt hạt nhân hoặc định hướng quá trình theo hướng đó", ông nói thêm.

Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích hòa bình và họ có quyền làm như vậy.

Đề cập đến những thiệt hại trong quan hệ giữa Iran với một số quốc gia Ả rập vùng Vịnh Ba Tư do các cuộc tấn công của Mỹ - Israel và các đòn đáp trả sau đó của Iran, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh: “Chúng ta không cần sự hiện diện của người ngoài trong khu vực; thông qua hợp tác giữa các quốc gia Hồi giáo, chúng ta có thể thành lập "Hội đồng Hồi giáo Trung Đông" và điều phối các quan hệ an ninh, kinh tế, văn hóa và chính trị trong khuôn khổ này".

Ông Pezeshkian tái khẳng định rằng “chúng tôi không tìm kiếm sự mất ổn định trong khu vực”, đồng thời cảnh báo không “rơi vào những cái bẫy do đối thủ đặt ra".

“Chúng tôi hoàn toàn không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Chúng tôi tuyệt đối không muốn an ninh và hòa bình của khu vực bị phá vỡ", ông nói, cáo buộc Israel là bên đang gây ra bất ổn trong khu vực.

Mỹ và Israel đã bắt đầu đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Iran đã nhanh chóng đáp trả các đòn tấn công bằng cách phóng loạt tên lửa và UAV vào các mục tiêu của Israel, cũng như vào các căn cứ của Mỹ tại các quốc gia trong khu vực.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bager Qalibaf đã kêu gọi người Hồi giáo trên toàn thế giới đoàn kết chống lại các kế hoạch của Mỹ và Israel nhằm "tạo chia rẽ giữa họ và kiểm soát khu vực Tây Á".