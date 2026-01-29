Iran cảnh báo nhắm vào Tel Aviv nếu Mỹ tấn công

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani (Ảnh: AFP).

Trong các bài đăng trên X bằng cả tiếng Ba Tư và tiếng Hebrew, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani nói: “Bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ, dưới bất kỳ hình thức nào và ở bất kỳ mức độ nào, sẽ bị coi là sự khởi đầu của chiến tranh, và Iran sẽ phản ứng ngay lập tức, toàn diện và chưa từng có vào trái tim Tel Aviv, và vào tất cả những ai ủng hộ Mỹ”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng cảnh báo rằng lực lượng Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Mỹ, nhưng không loại trừ một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông nhấn mạnh, “tiến hành ngoại giao thông qua đe dọa quân sự không thể hiệu quả hay hữu ích”. Ông cho biết ông không liên lạc với đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff trong những ngày gần đây và Tehran “không tìm kiếm đàm phán”.

Mỹ và Israel từng hiệp đồng trong chiến dịch tập kích Iran hồi tháng 6 năm ngoái, kéo theo cuộc xung đột 12 ngày.

Mỹ được cho là đang lên kế hoạc cho một cuộc tấn công lần hai vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục tuyên bố một hạm đội lớn của Mỹ đã đến Trung Đông.

Trong một thông điệp mới nhất, chủ nhân Nhà Trắng kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và thỏa hiệp về vấn đề hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với một cuộc tập kích dữ dội hơn nhiều.

“Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn và đàm phán một thỏa thuận công bằng, bình đẳng, không có vũ khí hạt nhân - một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên. Thời gian sắp hết, thực sự là rất cấp bách! Cuộc tấn công tiếp theo sẽ tồi tệ hơn rất nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa”, ông Trump nhấn mạnh.

Các nhà phân tích cho rằng các lựa chọn của Mỹ bao gồm không kích các cơ sở quân sự hoặc tấn công có mục tiêu nhằm vào giới lãnh đạo Iran.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Habibollah Sayyari cảnh báo Mỹ không nên “tính toán sai lầm bởi chính họ cũng sẽ phải chịu thiệt hại”.

Giới chức các nước như Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực nhằm giảm leo thang và đạt được các giải pháp hòa bình ở Trung Đông. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi Washington mở lại các cuộc đàm phán về bế tắc hạt nhân.

Cùng lúc đó, giới lãnh đạo phương Tây đề nghị Iran chấm dứt mọi hoạt động làm giàu uranium, hạn chế sản xuất tên lửa đạn đạo và Tehran ngừng mọi hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông, bao gồm Hezbollah, Hamas và lực lượng Houthi ở Yemen.