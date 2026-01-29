Iran cảnh báo về đòn đáp trả khi khí tài Mỹ áp sát lãnh thổ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AFP).

Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Shamkhani, ngày 28/1 tuyên bố Iran sẽ coi bất kỳ hành động gây hấn nào của Mỹ là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh toàn diện, đồng thời cảnh báo về đòn trả đũa ngay lập tức.

"Quan điểm về một “cuộc tấn công hạn chế” là sự ảo tưởng. Bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ, từ bất kỳ nơi nào và ở bất kỳ cấp độ nào, sẽ được coi là sự khởi đầu của chiến tranh và đòn đáp trả sẽ diễn ra ngay lập tức và chưa từng có tiền lệ”, ông Shamkhani cho biết.

Ông cũng cảnh báo đòn trả đũa của Iran sẽ nhắm vào cả Mỹ và Israel, cũng như bất kỳ quốc gia nào khác ủng hộ hành động quân sự của Washington.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo lực lượng vũ trang nước này hoàn toàn sẵn sàng đáp trả “ngay lập tức và mạnh mẽ” bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào lãnh thổ Iran.

“Lực lượng vũ trang dũng cảm của chúng tôi đã sẵn sàng - với ngón tay đặt trên cò súng - để đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào đất liền, vùng trời và vùng biển thân yêu của chúng tôi”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết tuyên bố này để đáp trả những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Araghchi đề cập đến “những bài học quý giá” rút ra từ cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6 năm ngoái, khẳng định những kinh nghiệm này đã củng cố khả năng đáp trả “mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn và sâu sắc hơn” của Iran đối với bất kỳ mối đe dọa nào trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại những lời đe dọa đối với Iran vào ngày 28/1, cảnh báo về hành động quân sự có thể xảy ra nếu Tehran đẩy mạnh chương trình hạt nhân.

“Thời gian đang cạn dần, điều đó thực sự rất quan trọng! Như tôi đã từng nói với Iran trước đây, hãy đạt thỏa thuận! Nhưng họ đã không làm vậy, và đã có "Chiến dịch Búa Đêm", một cuộc tàn phá nghiêm trọng đối với Iran. Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều! Đừng khiến điều đó lặp lại”, ông Trump cảnh báo, nhắc lại cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái.

Tổng thống Trump hy vọng Iran sẽ “nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng một thỏa thuận công bằng và thỏa đáng, không vũ khí hạt nhân, cũng như có lợi cho tất cả các bên”. Ông nhấn mạnh “thời gian đang cạn dần” và kêu gọi Tehran “hãy đạt thỏa thuận”.

Bất chấp những tuyên bố căng thẳng, ông Araghchi nhắc lại sự sẵn sàng của Iran trong việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân công bằng và bình đẳng.

“Iran luôn hoan nghênh một thỏa thuận hạt nhân cùng có lợi, công bằng và bình đẳng - trên cơ sở bình đẳng, không có sự ép buộc, đe dọa và hăm dọa - đảm bảo quyền của Iran đối với công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, và đảm bảo không có vũ khí hạt nhân”, ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Arighchi cho biết vũ khí hạt nhân “không có chỗ trong tính toán an ninh của chúng tôi và chúng tôi chưa bao giờ tìm cách sở hữu chúng”.

Ông Araghchi đã có các cuộc điện đàm riêng với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Ả rập Xê út, tập trung vào nỗ lực ngăn chặn sự leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực.

Ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế, cho biết: “Hiện tại, không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Mỹ, nhưng các thông điệp gián tiếp đang được trao đổi. Nếu họ tuyên bố muốn đàm phán, họ phải ngừng đưa ra các lời đe dọa. Kết quả của các cuộc đàm phán không được lên kế hoạch trước”.

Tổng thống Trump tuần này thông báo một “hạm đội lớn” do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã tới khu vực Trung Đông và áp sát bờ biển Iran.

Một quan chức Mỹ cho biết tổng số tàu chiến của Mỹ tại Trung Đông hiện là 10 chiếc, gần tương đương với lực lượng được điều tới Caribe trước chiến dịch gây chấn động của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng.

Con số này bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, sở hữu 3 tàu khu trục và các tiêm kích tàng hình F-35C. Ngoài ra còn có 6 tàu chiến Mỹ khác hoạt động trong khu vực, gồm 3 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến ven bờ.